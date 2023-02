Ángela Aguilar se niega a incursionar en géneros como reguetón: ‘Ay, no, me ofende’

Fiel a sus raíces y su formación dentro del género regional mexicano, Ángela Aguilar asegura que no ‘le entraría’ a explorar en otros géneros musicales, como el reguetón, lo cual generó polémica en redes sociales.

Durante un encuentro con distintos medios de comunicación, la hija de Pepe Aguilar fue cuestionada por la prensa si le interesaría explorar otros sonidos distintos al ranchero y regional, que son con los que creció y de los que actualmente es un referente, al igual que su padre y su hermano, Leonardo Aguilar.

Sin embargo, su respuesta fue un rotundo no; incluso, se dijo ofendida, aunque admitió que los ritmos ‘son padrísimos’ y que tiene muchas amistades que las cantan.

“Ay, no, me ofende, por favor. No, no, o sea, a mí se me hace que la música de reguetón es padrísima, tengo muchísimas amigas que la cantan y amigos también, pero yo bailo flamenco, reina”, dijo Ángela en tono seguro.

Ángela Aguilar admitió sentirse con ‘la responsabilidad’ de llevar la música mexicana a los jóvenes

En la misma conversación, la hija menor de Pepe Aguilar admitió que tanto ella como su hermano Leonardo, al iniciar su carrera, tenían como misión llevar este género a las nuevas generaciones, lo cual les ha dado grandes satisfacciones.

“Más que peso es una responsabilidad muy grande. Mi hermano y yo desde que iniciamos nuestra carrera nuestra energía fue directamente a cantar y a exponer esta música para las nuevas generaciones, para los más jóvenes. Y gracias a Dios y gracias a todos estos movimientos pues ya hay muchos más jóvenes cantando música mexicana”, aseguró.

Ángela, quien hace unos meses fue criticada por señalar que era 25 por ciento argentina, también expresó la gran admiración que sentía por su padre, a quien le confía todo y navega ‘con los ojos cerrados’ con las decisiones que toma el representante de la dinastía Aguilar para sus shows, como el próximo que hará en la Plaza de Toros.