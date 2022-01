‘Esto volvió fuerte’: Erika Buenfil revela que tiene COVID-19

La actriz Erika Buenfil, quien ha cosechado éxito con sus contenidos en plataformas como Tik Tok, reveló la razón por la que últimamente ha estado alejada de las redes sociales ya que tanto su prueba de antígenos como de laboratorio PCR le arrojaron un resultado positivo por COVID-19 tanto a ella como a su hijo Nicolás.

Buenfil aseguró que desconoce la forma en la que se contagió, pero que pudo ser en el baño del avión o en el aeropuerto a su regreso de sus vacaciones de año nuevo por la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. Sin embargo, explicó que sus síntomas han sido leves pues recibió las vacunas que previenen efectos de gravedad.

“He estado guardando reposo. Estoy bien, mis síntomas han sido realmente fáciles de llevar, con mucha tos, no he tenido temperatura, he tenido un poquito de dolor de cuerpo, las noches se hacen largas por la tos”, refirió por medio de un video.

Quien participara en Vencer al pasado explicó que ya se había salvado del contagio y que probablemente bajó la guardia en cuanto a sus cuidados, por lo que seguirá aislada y en cama al menos los siguientes siete días a su resultado.

“Sé que estaré bien, un beso muy grande a los que estén pasando por esto y a los que no, cuídense, el cubrebocas es muy importante. Hay que vacunarse y hay que cuidarse, hay que respetar la sana distancia. Esto volvió fuerte”, apuntó.

Erika Buenfil: La tía Tik Tok

En el primer año de la pandemia, la actriz cobró relevancia a través de su cuenta de Tik Tok en la cual cuenta con más de 314 millones de visualizaciones ya sea al protagonizar una cachetada por parte del comediante Mario Aguilar, sus bailes o particulares canticos.

Los más de 14 millones de seguidores han seguido de cerca la evolución de la actriz por medio de contenidos que se han hecho virales tras su ingreso a la red después de perder su exclusividad con Televisa y tras la sugerencia de su primogénito. Su primer video data de 2019, aunque su popularidad surgió meses más tarde.

Ahora cuenta con decenas de videos en donde se muestra alegre y en situaciones divertidas. También se ha rodeado de otras personalidades que han impulsado su canal, como Michelle Rodríguez o Ninel Conde.