¡Feliz Año Nuevo! ¿Dónde ver EN VIVO HOY la transmisión de las campanadas y conciertos en TV abierta?

Estos son los detalles del Año Nuevo 2026 y los programas especiales en la TV abierta. (Fotoarte El Financiero/Shutterstock)

Capítulo 365 de 365: Se termina el 2025 y para celebrar el Año Nuevo 2026 no solo se grita la cuenta regresiva con las campanadas de fondo, también se programaron diferentes presentaciones musicales que puedes ver desde la comodidad de tu casa.

En caso de que no asistas a los conciertos de Año Nuevo en la CDMX o eventos en distintos estados, se preparó una transmisión especial en la TV abierta, eso significa que es de manera gratuita.

Además, tienes un abanico de posibilidades para elegir en qué canal y qué artistas deseas ver en la pantalla chica.

Alicia Villarreal da un concierto breve para celebrar Año Nuevo. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Dónde ver EN VIVO HOY la transmisión de Año Nuevo en la TV?

Llegó el momento de despedirse del 2025 con distintos rituales y tradiciones como el de comer las 12 uvas, salir de tu casa con maletas o vestir con determinadas prendas interiores de cierto color.

Y mientras todos se alistan para proyectar sus deseos para los próximos 12 meses, se preparan programas especiales para amenizar la velada en espera de las campanadas del Año Nuevo.

¿A qué hora empieza el programa de Año Nuevo en Televisa?

La transmisión para Televisa es a través del canal Las Estrellas en TV abierta, también disponible en la plataforma Vix Premium.

El inicio del programa de este 31 de diciembre es a las 11:00 p.m. del tiempo del centro de México, al finalizar el noticiero En Punto.

Entre los grupos y artistas confirmados está María José, Víctor García (exintegrante de La Academia), así como el elenco de Mentiras, el musical. Esta es la lista completa de invitados:

Deja Vu Retro Shw

Los Socios del Ritmo

María José

Mariana Ochoa

Motel

Río roma

Mentiras, el musical

La Sonora

Víctor García

Programa de Año Nuevo 2026 en TV Azteca: Estos son todos los detalles

En caso de que prefieras seguir el programa especial de TV Azteca. Estos son los detalles de la transmisión.

La emisión está conducida por Lolita Cortés, exparticipante de La Granja VIP, Mauricio Barcelata y ‘La choco’.

La transmisión comienza a las 11:00 p.m. del tiempo del centro de México del miércoles 31 de diciembre. De acuerdo con información oficial, pasa simultáneamente en los siguientes canales:

Azteca UNO

Azteca 7

ADN noticias

App de TV Azteca

Entre los artistas para amenizar la velada está la cantante Alicia Villarreal y grupos como Los Askis, para recibir el Año Nuevo 2026 puliendo la pista. Esta es la lista de artistas confirmada:

Alicia Villarreal

Grupo Cañaveral

La Adictiva

La Sonora Dinamita

Margarita La Diosa de la Cumbia

Mar Lara

Zona Rika

Viviann Baeza

Vanessa Franco

Kakalo

Los Yonic’s

Jessi Portillo

Los Llayras

Los Askis

Eme Malafe

Chico Che Chico

Grupo Niche

¿En qué otro canal ver la transmisión de Año Nuevo 2026?

Finalmente, el canal 6 (Multimedios) prepara una transmisión especial para recibir el Año Nuevo 2026.

El programa es conducido por el polémico Ernesto Chavana y comienza a las 9:30 p.m. del tiempo del centro de México de este 31 de diciembre.

Los artistas confirmados para la velada son: Leandro Ríos, El Plan, La Morocha, Banda la Reyna de Monterrey y Kodigo D3.