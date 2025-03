Otro misterio en caso Gene Hackman: Betsy Arakawa llamó al médico un día después de fecha de muerte oficial

El misterio de la muerte de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa aumenta luego del avance de las investigaciones forenses porque la pianista llamó a su médico un día después de la fecha de su fallecimiento oficial.

Las autoridades de Nuevo México (que investigan la muerte de Betsuy Arakawa y del actor Gene Hackman) informaron que ella probablemente había fallecido a causa de una rara infección viral el pasado 11 de febrero, último día que fue vista públicamente y respondió a los correos electrónicos.

Sin embargo, el análisis del contenido de su teléfono celular reveló que la pianista realizó tres llamadas telefónicas en la mañana del 12 de febrero a un servicio médico, según declaró este lunes Denise Womack-Avila, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe,

Arakawa murió por Hnetavirus, una semana antes del deceso del actor Gene Hackman por un paro cardiaco, señalaron las autoridades. Recordemos que él padecía la enfermedad de Alzheimer.

Gene Hackamn murió una semana después del fallecimiento de su esposa. (Foto: AP) (AP)

¿Por qué Betsy Arakawa, esposa de Gene Hackman, llamó al médico antes de morir?

El médico Josiah Child informó que Betsy Arakawa llamó para programar una cita el 12 de febrero (un día después de la fecha estipulada de su muerte oficial).

La pianista no “se sentía bien” a consecuencia de una congestión nasal, pero sin tener dificultades graves para respirar, a pesar de ello, no acudió a la cita médica.

“Me llamó un par de semanas antes de su muerte para preguntar sobre la posibilidad de hacerle un ecocardiograma a su esposo. No era paciente mía, pero uno de mis pacientes le recomendó Cloudberry (...) Concertó una cita para el 12 de febrero por algo no relacionado con la respiración, pero la canceló porque su esposo no se encontraba bien”, indicó Child para The New York Times.

El Dr. Child señaló luego de que no se presentó la esposa de Gene Hackman, ellos llamaron a su casa, pero no hubo respuesta: ‘Llamó en la mañana del 12 de febrero y habló con uno de nuestros médicos, quien le dijo que viniera esa tarde (...) La cita no estaba relacionada con el hantavirus, intentamos llamarla un par de veces, pero nadie contestó, estaba empezando a sentirse enferma y por eso contactó con nosotros, sospecho“.

El actor Gene Hackman fue encontrado muerto en su casa de Nuevo México junto a su esposa y uno de sus perros el pasado 25 de febrero. (Foto: Especial El Financiero) (AP)

Juez prohíbe difusión de imágenes y resultados de investigaciones acerca del caso de la muerte de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa

Un tribunal del estado de Nuevo México prohibió la publicación de informes de autopsia y fotos de los cadáveres del actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, encontrados sin vida en su domicilio el pasado 26 de febrero.

Matthew Wilson emitió una orden de restricción temporal que impide a la Oficina del Investigador Médico de la Universidad de Nuevo México y a la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe publicar cualquier fotografía o video donde aparezca el cuerpo de Hackman y de Arakawa e imágenes del interior de la vivienda.

La restricción también aplica para los médicos que no pueden divulgar “los informes de la autopsia y los informes de investigación de la muerte del Sr. y la Sra. Hackman”.

