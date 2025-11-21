Reitera Ricardo Trevilla el compromiso de las Fuerzas Armadas de servir a la patria

El general Trevilla aseguró que a 115 años de distancia, la Revolución Mexicana no es sólo una página guardada en los libros de historia, ni es un recuerdo estéril en la memoria de los mexicanos, sino es una llama que sigue ardiendo. [Fotografía. Cuartoscuro]

El secretario de la Defensa Nacional (Defensa), el general Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que las Fuerzas Armadas reiteran su firme compromiso de seguir sirviendo a la patria y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el marco del desfile cívico-militar conmemorativo del 115° aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en el Zócalo, el militar destacó la importancia de la mujer en las Fuerzas Armadas:

“Prueba de ello es su alta investidura como presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas que salva una deuda con las mujeres de la Independencia, la Reforma y la Revolución, y con todas aquellas que en el devenir nacional han luchado por sus derechos.

“Comprendemos la importancia del rol de la mujer en el acontecer nacional, por ello, cumpliendo con las políticas de igualdad en el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, hemos fortalecido su participación en diversas áreas, contando a la fecha con más de 42 mil mujeres que se encuentran en un plano de mismas oportunidades que los hombres”, dijo el titular de la Defensa.

El general Trevilla aseguró que a 115 años de distancia, la Revolución Mexicana no es sólo una página guardada en los libros de historia, ni es un recuerdo estéril en la memoria de los mexicanos, sino es una llama que sigue ardiendo y que se debe alimentar con el esfuerzo de todas y todos los que queremos un mejor país.

“A 115 años de distancia, la esencia de los ideales por los que surgió aquella lucha armada aún permanece viva en la conciencia nacional y nos recuerda quiénes somos y nos indica el rumbo hacia donde dirigirnos.

“Habrá pasado más de un siglo, pero hoy más que nunca, conservando el legado revolucionario, las Fuerzas Armadas reiteramos nuestro firme compromiso de seguir sirviendo a la patria conscientes del irrenunciable deber, pero a la vez de la honrosa oportunidad que tenemos de servir al pueblo de México”, añadió.

Por otra parte, el general de División de Estado Mayor, Juan José Gómez Ruiz, comandante de la IV Región Militar y comandante de la Columna del Desfile, rindió a la presidenta Sheinbaum el parte de novedades del evento que se realizó en el Zócalo.

“Desfilaron ante el pueblo de México, una bandera monumental, cuatro estandartes de guerra, 2 mil 759 integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 19 deportistas, 100 charros, 44 civiles, 62 niños, 34 vehículos terrestres, nueve vehículos antiguos, 503 caballos, 23 aeronaves, tres águilas. Sin novedad”, informó.