Hígado encebollado: Estos son los beneficios del platillo mexicano peor valorado por Taste Atlas

Aunque el hígado es un alimento que aporta nutrientes, es amado u odiado en la cocina mexicana. La víscera del res puede prepararse en paté o acompañado con cebolla, platillo que fue calificado por la guía culinaria Taste Atlas como uno de los peores en su ranking internacional de 2023.

No todos son partidarios del sabor del hígado encebollado pese a lo económico y rendidor que puede llegar a ser, por lo que fue calificado con un puntaje de 2.6 estrellas y el puesto 44 del 50 Worst Rated Dishes in the World.

Existe un debate entre quienes lo defienden y los que lo evitan a toda costa, pero acá te contamos más sobre las razones por las que deberías incluirlo en tu dieta, pues es una proteína que beneficia el organismo y tu salud.

Los beneficios del hígado de res

Cada 100 gramos de hígado contiene aproximadamente 133 calorías y 20.5 gr de proteína, por lo que además es recomendado por algunos nutricionistas para bajar de peso. Sin embargo, entre sus principales beneficios está ayudarte a prevenir una anemia, pues contiene hierro.

Así que, si vuelves a verlo en el menú de tu fonda preferida de comida corrida, en donde es popular servirlo en la Ciudad de México, no dudes sus pros, pues también incluye en su composición nutricional los siguientes elementos:

Hierro

Calcio

Yodo

Magnesio

Zinc

Sodio

Potasio

Fósforo

Selenio

Tiamina

Riboflavina

Niacina

Ácido fólico

Vitamina B6

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E.

Aunque también aporta colesterol, es rico en minerales y vitaminas que ayudan a distintas partes del cuerpo. Esto es lo que el hígado puede mejorar en tu salud.