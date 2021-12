Fundador de Shake Shack entra con mexicana Tacombi al negocio de los ‘taquitos’

Justo después de respaldar la oferta pública inicial de Panera Brands, Danny Meyer ahora invierte en Tacombi, la cadena de restaurantes mexicanos de comida rápida y tendencia casual.

El 9 de diciembre, la taquería con sede en Nueva York, que también es propietaria de la marca de comida empaquetada Vista Hermosa, anunció una primera ronda de financiación institucional de 27.5 millones de dólares. Enlightened Hospitality Investments, cofundada por Meyer, es el principal inversionista.

Otros incluyen dos empresas con sede en México: Rodina —una empresa de inversión en hotelería— y el fondo de capital privado Capital Mazapil y Gary Hirshberg, cofundador del fabricante de yogur orgánico Stonyfield Farm.

“Con Enlightened Hospitality, hay tres grandes casillas que marcar”, contó Meyer. “¿Es una idea que nos hubiera gustado tener nosotros mismos? Luego, ¿hubiéramos contratado al líder si hubiéramos tenido la suerte de conocerlos? Y por último, ¿es una cultura de la que estaríamos orgullosos? Tacombi, junto con el fundador Dario Wolos, es “una potente combinación de los tres”, remarcó.

¿Y dónde nació Tacombi?

Wolos creó Tacombi como un puesto de tacos en una playa de Yucatán en 2006. Reubicó su marca en Estados Unidos y ahora tiene 13 puestos en las áreas de la ciudad de Nueva York, Miami y Washington, DC, donde se sirven tacos al pastor y margaritas por copa o jarra. Está programado que al menos cinco ubicaciones más se abran en las ciudades existentes y en Connecticut en 2022. Se planea una docena más para 2023, incluidos lugares en Boston, Chicago, Nueva Jersey y Long Island.

Se proyecta que las taquerías actuales de Tacombi generarán más de 50 millones de dólares en ingresos el próximo año. Wolos también prevé que la marca Vista Hermosa, que incluye tortillas de harina y de maíz y totopos, tendrá más de 10 millones de dólares en ventas minoristas en Estados Unidos. en 2022 con una línea de burritos congelados que llegará a un puñado de regiones.

Wolos utilizará el capital para expandir la línea de bienes de consumo empaquetados, mejorar la tecnología para los pedidos de los clientes y ampliar la red de restaurantes tradicionales. Él proyecta que habrá 75 puntos Tacombi en los próximos cinco años.

“Hay 50 mil establecimientos mexicanos en todo el país con una distribución bastante buena”, dijo. “Para ser detallista en la creación de un negocio, me baso en una página del libro de jugadas astutas de Shake Shack, primero creando en la costa este que creemos que pueden ser replicables”.

El ‘futuro’ de Tacombi

Meyer está de acuerdo en que Tacombi tiene la oportunidad de expandirse a nivel nacional en los próximos años en un nicho vacío que incluye una capa adicional de hospitalidad, así como cócteles.

“Miren el alcance nacional de otros lugares con influencias mexicanas, obviamente el más grande, el más amplio y el más antiguo es Taco Bell”, dice. “Chipotle ha tenido un éxito enorme”. Tanto ¡Mmm! Brands Inc., propietaria de Taco Bell, como Chipotle Mexican Grill Inc. registraron ganancias el año pasado. Mientras tanto, Shake Shack Inc., de Meyer, había caído un 34 por ciento al cierre del mercado el miércoles desde su máximo histórico alcanzado en febrero.

Tacombi, que es un híbrido entre bar de servicio completo y restaurante informal de comida rápida que se aferra a un ambiente de cabaña de playa mexicana, opera en un espacio separado. “Permite al consumidor la facilidad de no gastar demasiado dinero o tiempo, al mismo tiempo que ofrece sabor y un poco más de hospitalidad. Es fascinante”, dice Meyer.