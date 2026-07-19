Anillo del campeón del Mundial 2026: ¿Cuánto cuesta y cómo comprar la joya que recibirá Argentina o España?

El anillo de los campeones está hecho con oro de 18 quilates, 89 diamantes y 36 zafiros. Este se realiza de forma artesanal. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

¡No solo los campeones de la Copa del Mundo se llevarán anillos! Los aficionados al futbol también pueden acceder a una réplica idéntica a la que usarán los jugadores de España o Argentina, ya que la FIFA puso a la venta esta joya.

Previo al partido final del Mundial 2026, la organización anunció que por primera vez en la historia entregará 30 anillos a los campeones del torneo, tal como sucede en otros deportes como el futbol americano y el básquetbol.

El diseño para la Copa Mundial de la FIFA 2026 es de la más alta calidad, ya que está fabricado con oro de 18 quilates y decorado con decenas de piedras preciosas distribuidas en los costados y la parte superior de la joya.

¿Cómo son los anillos del campeón del mundo de la FIFA?

Los anillos no son una joya delicada o discreta: tienen un gran tamaño y un acabado dorado que resalta el brillo del oro de 18 quilates con el cual están fabricados. Sobre este se colocan las piedras preciosas.

La FIFA indica que la decoración está hecha con aproximadamente 89 diamantes engastados en pavé —una técnica con la cual estos se colocan muy cerca unos de otros, generando un aspecto de ‘empedrado’— y 36 zafiros.

Las piezas se realizan de forma artesanal por un fabricante suizo. La FIFA explica que, por este motivo, la cantidad total de piedras preciosas puede variar de un anillo a otro.

El anillo del campeón de la FIFA tiene un precio de 12 mil dólares. (Foto: Captura de pantalla)

Un detalle que hace especial cada una de las joyas, ya que, a pesar de tener el mismo diseño, ninguna será igual a otra, por lo que cada pieza adquiere características propias. Además, cada anillo se realiza bajo pedido.

La FIFA ha puesto a disposición de los aficionados tres modelos para elegir: uno de la Copa Mundial, que honra al futbol sin importar el equipo; otro con el escudo de la Selección Española y otro con el de Argentina.

En el caso de los anillos de las selecciones, solo se fabricará el correspondiente al equipo que se corone campeón del mundo. Si eliges el anillo de la selección que pierda la final, recibirás un reembolso íntegro de tu dinero.

¿Cuánto cuestan los anillos del Mundial 2026?

Sin importar el modelo que se seleccione, el anillo del campeón de la FIFA tiene un precio de 12 mil dólares, equivalentes a 210 mil 150 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio actual.

Ten en cuenta que este precio no es el final, ya que se deben añadir los aranceles y los impuestos de importación, los cuales se pagan en el país de destino. A pesar de ello, hay una buena noticia: el envío no tiene costo.

Con la compra del anillo, los aficionados también recibirán una caja de presentación azul con detalles plateados, el logo de la FIFA en el fondo y un certificado de autenticidad.

¿En dónde comprar los anillos del Mundial 2026?

La joya del Mundial 2026 ya se encuentra disponible en la página web del ‘Anillo del Campeón’ de la FIFA. En este sitio se pueden comprar tanto el modelo de la Copa del Mundo como los de las selecciones que llegaron a la final.

Ten en cuenta que solo estarán disponibles mil 996 piezas, las cuales son únicas y estarán numeradas. Entre más rápido se ordenen, más bajo será el número que se imprimirá en el anillo. Hasta el momento, ya se han vendido 530.

Cada pieza está hecha a la medida, por lo cual, una vez que se confirme la compra, se enviará un formulario de tallas que estará disponible durante 14 días para elegir el tamaño adecuado.

El anillo se entrega a una caja especial y cuenta con un certificado de autenticidad. (Foto: Captura de pantalla)

También debes considerar que los anillos se fabrican bajo pedido y su elaboración comenzará una vez que finalice el Mundial 2026 y se conozca a la selección campeona. Por ello, la pieza tardará entre 10 y 14 semanas, a partir de la confirmación del pago, en llegar a su destino.

Para comprar los anillos del campeón, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial del ‘Anillo del Campeón’ de la FIFA.

Selecciona qué anillo quieres.

Elige la cantidad de anillos que deseas comprar.

Confirma tu selección.

Ingresa tus datos de entrega y pago.

La página de la FIFA indica que los aficionados solo podrán comprar un máximo de tres piezas.

En caso de querer el anillo de alguna selección, deberás realizar un depósito de mil 200 dólares. Una vez que se conozca al campeón del mundo, habrá dos opciones: si elegiste el anillo del equipo ganador, se te cobrará el monto restante; si seleccionaste el del perdedor, se te hará un reembolso íntegro.