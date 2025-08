‘No sería congruente’: Mar Contreras explica por qué fue la única que no se posicionó contra Adrián Di Monte

Todas las expectativas esperaban la salida del polémico actor Adrián Di Monte, pero este domingo Olivia Collins fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

El cubano Adrián Di Monte fue el habitante con más votos en la nominación; además, en la dinámica de posicionamiento previa a la eliminación, todos sus compañeros estuvieron a favor de su salida, excepto Mar Contreras.

Dalilah Polanco fue una de las participantes de La Casa de los Famosos México más contundentes: “Yo quiero que te vayas porque, desgraciada o agraciadamente, yo llegué a esta casa con información, información que para jugar de manera correcta debí dejar fuera, pero no puedo hacer oídos sordos a algo que me perturbó y no me ha permitido convivir libremente contigo (...) Yo te nominé y me parece correcto estar parada aquí”.

“Información con la que hayas entrado o no, eso no me define”, refutó Di Monte.

¿Por qué Mar Contreras se posicionó contra Priscila Valverde y no por Adrián Di Monte?

Mar Contreras, actriz mexicana con una sólida trayectoria en telenovelas y teatro musical, decidió posicionarse a favor de la salida de Priscila Valverde, no contra Adrián.

Su argumento fue que ella no lo nominó: “No estaría siendo congruente con quién soy”. Además, frente a Priscila, le compartió su percepción del juego: “Entraste a jugar un poco tarde y este juego es muy rápido. Solo quiero que comiences a jugar con todo, por tus sueños”.

Después de la dinámica, Mar comenzó a llorar: “Vi esa fila y dije: no tengo el corazón… no podía hacerlo”.

Adrián Di Monte es señalado por su expareja Sandra Itzel por violencia. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Priscila la abrazó y le respondió con empatía: “No te preocupes. Es un juego. Vamos tarde, pero ya estamos jugando”.

Más tarde, Mar explicó su decisión a Facundo y otros compañeros: “La idea era pararse por quien nominas. No lo hice con Adrián, no sería congruente”.

Luego de que el público decidió que Olivia Collins fuera la primera eliminada, Di Monte regresó con sus compañeros. En ese momento, Mar le dijo: “No tengo derecho a juzgarte. Todos tenemos una segunda oportunidad en la vida, así la hayamos cagado. Aprovecha esto para mostrar el hombre que eres, porque sé que eres un gran hombre por lo que has mostrado aquí”.

¿Qué pasó con Adrián Di Monte?

El actor cubano Adrián Di Monte fue denunciado por Sandra Itzel por presuntos actos de violencia física, emocional, psicológica, económica y sexual cuando eran pareja; además, en 2024 ella declaró que temía por su vida y su seguridad por el acoso de su ex, a quien señaló de irrumpir ilegalmente en su propiedad.

Ambos mantuvieron una relación de casi 10 años, se casaron en 2015 y compartieron varios proyectos, como el reality Así se baila. Tras su separación en 2022, Sandra Itzel —quien fue parte de MasterChef Celebrity 2024— hizo públicos los señalamientos a través de redes sociales y entrevistas.

En abril de 2024, en el programa De Primera Mano, declaró: “Tengo moretones, rasguños, me rompió uñas, me amenazó... me obligaba a grabarme íntimamente y luego compartía los videos. Sufrí todo tipo de agresiones”.

Aunque ha dicho que ya cerró ese capítulo a nivel personal, enfatizó que su denuncia legal sigue su curso: “No me interesa si termina en prisión o no. Solo quiero justicia”.

En tanto, Di Monte respondió a estas acusaciones en el programa Siéntese quien pueda, donde negó haberla violentado y aseguró que las imágenes que Sandra compartió no eran reales. También afirmó que fue él quien interpuso la demanda de divorcio.

Sandra Itzel ha dicho que teme por su vida. (Foto: Instagram @sandraitzel)

Adrián Di Monte nació en Santa Clara, Cuba. A los 23 años, participó en la telenovela Rosario, y más tarde integró el elenco de producciones como Señora Acero, El Maleficio y La doble vida de Estela Carrillo.

También ha sido parte de realities como Bailando por un sueño, Reto 4 Elementos (del cual fue ganador), La isla: Desafío extremo y Pequeños Gigantes como juez.

Actualmente, está casado con Nuja Amar, con quien celebró su boda a principios de julio de 2025, justo antes de ingresar a LCDLF México 3.