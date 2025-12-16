El monstruo está camino a los Oscar 2026: ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro, tiene 6 precandidaturas

Guillermo del Toro tiene 6 precandidaturas a los Premios Oscar 2026 con 'Frankenstein'. (Foto: NetflixPress/EFE)

La película Frankenstein, del director mexicano Guillermo del Toro, se acerca a las nominaciones a los Premios Oscar 2026, luego de que apareció en 6 precandidaturas diferentes, entre ellas Mejor banda sonora y cinematografía.

Las categorías donde Frankenstein aspira a una nominación en los Premios Oscar 2026 son las siguientes:

Mejor casting

Mejor cinematografía

Mejor maquillaje y peluquería

Mejor banda sonora

Mejor sonido

Mejores efectos visuales

La película Sinners (con temática de vampiros en el género terror) y el musical Wicked: For Good, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, lideran las precandidaturas con 8 en total.

Los finalistas para las categorías del Premio Oscar 2026 se dan a conocer el próximo 22 de enero.

Sin embargo, México se quedó sin representación en la categoría a Película Internacional, donde Alfonso Cuarón triunfó con Roma en 2019.

En esta ocasión, ni Soy Frankelda, cinta recomendada por Guillermo del Toro, ni la producción cinematográfica No nos moverán, fueron preseleccionadas.

Oscar Isaac es el actor que interpreta al Dr. Victor en la nueva adaptación de 'Frankenstein' de Netflix. (foto: Netflix Press)

¿De qué trata ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro?

Escrita y dirigida por Guillermo del Toro, Frankenstein de Netflix, está basado en la novela literaria escrita por Mary Shelley de 1818 y retrata la historia del doctor Victor, un joven y brillante científico.

Él tiene una obsesión por vencer a la muerte que nace luego del fallecimiento de su mamá y con sus experimentos da vida a una criatura en un monstruoso experimento que le lleva a la ruina.

Sin embargo, la cinta también es una búsqueda de lo que nos hace humanos, de la propia identidad e incluso del perdón.

“La pregunta que plantea el libro es: ¿qué nos hace humanos y por qué estamos aquí? La película busca provocar emoción con un texto de 200 años de antigüedad, pues nos recuerda que deberíamos saber la respuesta de una mejor manera", declaró el cineasta mexicano en una entrevista con Variety.

Este clásico gótico incluye al actor guatemalteco estadounidense Oscar Isaac, en la piel del científico; Jacob Elordi como ‘La Criatura’ y Mia Goth como Lady Elisabeth Harlander.

Por esta obra, Guillermo del Toro es candidato al Globo de Oro en la categoría mejor director, mientras que la película cuenta con cinco nominaciones a estos premios, considerados la antesala de los Óscar, y cuya gala tendrá lugar el próximo 11 de enero en Beverly Hills, en Estados Unidos.

Jacob Elordi es el actor que interpreta a la criatura en la nueva película de 'Frankenstein', dirigida por Guillermo del Toro. (Foto: Netflix Press) (Ken Woroner/Netflix)

¿Cuántos Premios Oscar tiene Guillermo del Toro?

El director mexicano Guillermo del Toro ha sido nominado en múltiples ocasiones a los Premios Oscar, siendo la primera vez gracias a El laberinto del fauno en 2007 en dos categorías: Mejor Película Extranjera y Mejor guion original.

Sin embargo, tuvo que esperar 11 años para obtener su primera estatuilla dorada, gracias a La Forma del Agua, con la cual ganó en dos categorías: Mejor Película y Mejor Director.

El tercer Premio Oscar que tiene en su vitrina lo obtuvo con Pinocho, Mejor Película Animada, en la ceremonia de 2023.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026?

El Dolby Theatre nuevamente es el escenario para la gala de la 98° edición de los Premios Oscar, desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

La fecha para conocer a los ganadores de las estatuillas doradas es el domingo 15 de marzo de 2026.