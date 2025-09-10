¿Por qué Guillermo del Toro dejó de ser vegetariano? ‘Había unos pollos rostizados y algo explotó en mi cabeza’

El director mexicano Guillermo del Toro impactó en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2025 no solo por la ovación de 13 minutos que recibió su esperada película Frankenstein, sino también porque reveló que ha perdido alrededor de 80 kilos.

“Conforme te vas haciendo más viejo, te pones más asustado de que hay que bajarle a los tacos”, confesó con humor el mexicano ganador del Oscar de 60 años en entrevista para Despierta América hace unos días.

El ganador del Óscar por La forma del agua y Pinocho explicó que su motivación fue cuidar su bienestar: “Estoy contento, ahorita he perdido como 80 kilos”.

Esta imagen difundida por Netflix muestra al director Guillermo del Toro, a la izquierda, y a Oscar Isaac en el set de "Frankenstein". (Ken Woroner/Netflix via AP) (Ken Woroner/AP)

¿Por qué Guillermo del Toro era vegetariano?

Guillermo del Toro es un leal comensal de la gastronomía mexicana. Ha confesado que ama los tacos de cochinita pibil acompañados de una Chaparrita de mandarina, a la que bautizó como “el mejor refresco del mundo”; sin embargo, fue vegetariano durante cuatro años.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, Del Toro dejó la carne por La matanza de Texas, película de Tobe Hooper lanzada en 1974, la cual cuenta una perturbadora historia de canibalismo.

El director mexicano Guillermo del Toro llega a la proyección de "Frankenstein" durante la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el 30 de agosto de 2025. El festival de cine se celebra del 27 de agosto al 6 de septiembre de 2025. (Cine, Cine, Italia, Venecia) EFE/EPA/ETTORE FERRARI

En declaraciones citadas por Rolling Stone, Hopper dijo: “Dejé la carne mientras hacía esa película. Pensé que el corazón del film estaba relacionado con la carne; se trata de la cadena de la vida y de matar seres sintientes, y tiene canibalismo, aunque debes llegar a esa conclusión por ti mismo porque solo está implícito. Guillermo del Toro también dejó de comer carne después de ver esa película”

Sin embargo, Del Toro confesó a TMZ que dejó de ser vegetariano tras pasar frente a una rosticería y agregó en una entrevista con Jorge Ramos cómo fue ese momento: “Un día veníamos mi socio y yo y había unos pollos rostizados y algo explotó en mi cabeza y me comí tres pollos con todo y huesos, ahí era momento de sincerarme”.

¿Dónde come Guillermo del Toro? De Kol en Londres a Los Laureles y la Nevería El Polo Norte en Guadalajara

El director tapatío ha sido visto en algunos de los restaurantes más destacados del mundo, como Kol, en Londres, dirigido por el chef mexicano Santiago Lastra.

Dicho espacio, distinguido con una estrella Michelin, se especializa en reinterpretar la cocina mexicana con ingredientes locales británicos. Ahí, Del Toro ha compartido mesa con figuras como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu e incluso Tom Cruise, demostrando que la gastronomía también une a las estrellas de Hollywood.

Del Toro también mantiene un lazo entrañable con su natal Guadalajara. Entre sus sitios preferidos está el restaurante Los Laureles, fundado en 1973, famoso por sus tacos al pastor al carbón, cochinita pibil, panuchos y aguas frescas.

Los Laureles ha sido visitado por varias celebridades. (Foto: Twitter / @trinomonero).

El cineasta ha contado que sus favoritos son los tacos de cochinita con una Chaparrita. Tanto cariño le tiene, que en 2016 compartió en Twitter: “De venta en Los Laureles pa’ bajar el taco de cochinita pibil”.

Otro de sus rincones favoritos es la tradicional Nevería El Polo Norte, fundada en 1907 en el centro histórico de Guadalajara. Este negocio familiar se ha ganado el corazón de generaciones gracias a sus helados artesanales de sabores clásicos y mexicanos, entre los que destacan piñón, mamey, rompope, leche quemada y vainilla. Del Toro ha descrito estos helados como parte de su memoria afectiva y uno de los sabores que más lo conectan con su infancia.