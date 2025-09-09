‘Quedé viuda, había que afrontarlo’: La historia de El Bajío, restaurante de medio siglo

El Bajío es un restaurante en el que se buscan preservar las recetas tradicionales de la gastronomía mexicana. (Foto: Unsplash/ Cecilia L. García/ El Financiero)

Bien dice el refrán que ‘no hay mal que por bien no venga’ y una de las personas que pueden dar testimonio de él es la chef Carmen ‘Titita’ Ramírez, dueña del restaurante El Bajío, famoso por servir comida mexicana.

¿Por qué? ‘Titita’, como han apodado cariñosamente a la cocinera, tuvo que tomar las riendas de un negocio luego de la muerte de su esposo, Raúl Ramírez Degollado, con el objetivo de sacar adelante a cinco hijos.

Lo que hizo de forma magistral, pues ahora aquel pequeño negocio que su marido dejó, pasó de vender únicamente tacos de barbacoa y se convirtió en El Bajío, un restaurante con 19 sucursales en la Ciudad de México, ¿cómo lo logró?

¿Cuál es la historia del restaurante El Bajío?

La historia del restaurante El Bajío no se puede entender sin antes conocer a Carmen Ramírez, chef de madre poblana y padre veracruzano, quien desde muy pequeña aprendió todos los sabores y recetas de ambas cocinas.

“Yo me ‘crié’ con quelites y flor de gasparitos”, comentó la chef ‘Titita’ en una entrevista con el canal de YouTube Vida Culinaria, en donde afirmó que su mamá le enseñó a cocinar con aceite de oliva y principalmente manteca.

Aunque no inició haciendo recetas elaboradas, cuando era niña uno de sus mayores retos era hacer huevo: “La manteca saltaba y mi mamá se ponía furiosa. Así fue como yo aprendí”, agregó.

Cuando Carmen Ramírez tenía 18 años se casó con Raúl Ramírez Degollado, con quien se mudó a la Ciudad de México. Al conocer su decisión, la madre de ‘Titita’ le pidió a Amparo, la nana de la chef, que se fuera con ella.

El Bajío tiene 19 sucursales en la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Ya en la capital, Raúl le compartió a Carmen que uno de sus amigos —quien era Alfonso Hurtado Morellón— le había propuesto comenzar un restaurante juntos al adquirir un negocio que estaban traspasando.

“Cuando yo lo vengo a ver dije: ‘está horrible’. Era un galerón horrible, todo sucio. Yo le decía: ‘¿cómo te vas a meter aquí Raúl?’”, comentó la chef en entrevista con Llenando el huequito con Benito”, recordó.

A ‘Titita’ no le convencía del todo la idea, pero Raúl siguió adelante y en 1972 se inauguró El Bajío en la alcaldía Azcapotzalco, aunque como un restaurante que solo vendía tacos de carnitas y barbacoa.

“A mí me desesperaba muchísimo que nada más fueran carnitas y barbacoa, porque yo decía: ‘se tiene que vender algo más’, pero yo no podía estar en el negocio, tenía cinco hijos que cuidar”, dijo ‘Titita’ para el canal de YouTube de El Bajío.

Para Raúl el menú era perfecto, tenía buenos clientes y todo iba bien, hasta que él fue detectado con cáncer: “(mi esposo) duro cuatro años nada más (al frente del negocio), al cuarto se puso muy enfermó y murió”, comentó para Vida Culinaria.

En el Latino Gastronomic se brindó un reconocimiento especial a la chef mexicana Carmen ‘Titita’ Ramírez, dueña de El Bajío. (Foto: Cecilia L. García)

“Quedé viuda, mi marido tenía un restaurante y había que afrontar lo que salió de por medio, entonces tenía que luchar (porque) a mí no me iba a venir a mantener nadie o a pastorear a los hijos. Yo pastoreé a los hijos”, comentó la chef durante el congreso Latino Gastronomic.

Nada fue sencillo: ‘Titita’ tuvo que balancear su vida, la educación de sus hijos y salir adelante con el restaurante. Para lo cual se apoyó en su ‘nana’ Amparo, quien cuidaba a los menores; y decidió reformar el menú.

“Dije: voy a aplicar todo lo que aprendí, ayudada de mi nana amparo, porque todavía vivía y estaba en la casa cuidando a mis 5 hijos, porque yo tenía que estar en Azcapotzalco”, compartió.

Así el menú pasó de solo tener tacos a incluir platillos como el arroz rojo, caldo de pollo, enchiladas verdes, lengua de res a la veracruzana, tostadas michoacanas y ensaladas de nopales.

¿Qué hace especial al restaurante El Bajío?

Parte del éxito de El Bajío está en sus recetas, ya que ‘Titita’ Ramírez logra transformar lo cotidiano en algo extraordinario. Lo que se ve reflejado en cada uno de sus restaurantes.

Actualmente, El Bajío cuenta con 19 sucursales en la Ciudad de México, un éxito que Carmen Ramírez nunca sospechó, ya que aseguró que se sentía feliz en su ‘huequito’: la sucursal de Azcapotzalco.

Un crecimiento en el que contribuyeron sus hijos, quienes decidieron involucrarse en el negocio y aunque ‘Titita’ cuenta con apoyo, jamás ha dejado de lado sus restaurantes, incluso en la actualidad a sus 85 años.

“No sé tejer y no me gusta. Además, me gusta estar en la cocina. Hay que estar siempre supervisando”, afirmó en Latino Gastronomic. Para seguir al tanto, ella suele ir a comer a las diferentes sucursales de improviso para asegurarse de la buena sazón y calidad.

¿Cuánto cuesta comer en El Bajío?

El menú del restaurante El Bajío es especial, pues aunque tiene más de medio siglo de historia, este se ha conservado intacto desde que Carmen ‘Titita’ Ramírez hizo los cambios en los platillos.

“El menú nunca ha cambiado desde que abrió, hay guisados que se hacen todos los días, pero la carta es la misma”, compartió María Teresa, hija de ‘Titita’ en el festival Latino Gastronomic.

Los precios van de los 45 pesos (por la empanada de plátano) a 485 pesos (por el pulpo a la veracruzana, en escabeche o al mojo de ajo). Si decides comer aquí, debes considerar que el costo promedio es de entre 250 pesos y 500 pesos por persona.

El restaurante El Bajío fue inaugurado por la familia Ramírez. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

El Bajío en la actualidad tiene 19 sucursales en diferentes partes de la capital como en la plaza Artz Pedregal, en Mundo E, Miyana, Reforma 222 y Parque Delta, pero una de sus locaciones más emblemáticas es la del centro de la ciudad.

La sucursal de El Bajío en el Centro Histórico abrió en 2019 y el edificio es cuidado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

El Bajío del Centro Histórico está dentro de la casa que perteneció a Antonio López de Santa Anna e incluso fue aquí donde pasó sus últimos días antes de morir a los 82 años, enfermo y casi ciego, en 1876, de acuerdo con el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México.