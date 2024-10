Mayo, mayito, mayititito.... ¿Cuánto ganó Cinépolis y Cinemex por LCDLF?

La proyección en salas de cine de la final de La Casa de los Famosos México dejó a Cinépolis y Cinemex ingresos en taquilla de 1.9 millones de pesos y más de 30 mil asistentes, indicó la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

El reality show, producido por Endemol y TelevisaUnivisión, se coronó como el programa más visto en la historia de la televisión mexicana, hecho que no pasó inadvertido por Cinemex y Cinépolis, las dos cadenas de cine más importantes del país, quienes el pasado domingo 29 de septiembre transmitieron la final en algunas salas de sus complejos cinematográficos.

De acuerdo con la Canacine, el pasado domingo, Cinemex y Cinépolis registraron 30 mil 233 asistentes en sus salas para ver la final de La Casa de los Famosos México, lo que dejó ingresos para ambas cadenas por un millón 977 mil 699 pesos con 50 centavos.

A pesar de estos números, la proyección en pantallas de cine de la final del popular reality show, que se mantuvo entre las principales tendencias de redes sociales por más de dos meses, quedó fuera del top 5 de las proyecciones más vistas en los cines de México durante el fin de semana.

En este sentido, La Casa de los Famosos México habría sido desplazada por películas como: Beetlejuice, Jung Kook: I Am Still, No Hables con Extraños, Transformers Uno y Casi el Paraíso.

LCDLF, más visto en la historia de la TV mexicana

De acuerdo con Televisa, La Casa de los Famosos México no sólo se coronó como el programa más visto en la historia de la televisión mexicana con un promedio de 6.35 millones de hogares por programa, 15 por ciento más de rating que lo registrado durante la primera edición del reality show que coronó como ganadora a la influencer Wendy Guevara.

Asimismo, la empresa detalló que el programa alcanzó 18 billones de visualizaciones en redes sociales con los más de 48 mil clips que se postearon en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X (antes Twitter).

Además, tuvo un alcance de 35 millones de usuarios de redes sociales y generó una conversación multiplataforma de 243 mil usuarios por día, hecho que permitió que las cuentas oficiales del reality show crecieran 59 por ciento.