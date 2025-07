‘La violencia no conoce género’: exfutbolista denuncia presunta violencia física y emocional de su expareja

Ulises Olvera, atleta y exjugador en el futbol mexicano, acusó en redes sociales ser víctima de una denuncia falsa así como de violencia física y emocional por parte de su expareja sentimental, a quien identificó como Verónica ‘N’ en un video.

De acuerdo con el exjugador de equipos como Toros Neza y los ‘Cañeros’ del equipo de Zacatepec, condena a su expareja en el clip por aventajarse en el ámbito político de la situación.

“Ella, que en años atrás quiso ser servidora pública en el Estado de México allá en Toluca, se ha basado en ello para pedir favores”, expresa y denuncia: “la violencia en una relación sentimental no conoce género, nadie merece ser víctima de abuso”.

Ulises Olvera acusa un ataque de celos como el motivo detrás de una presunta denuncia falsa

Según el testimonio de Olvera en su cuenta de Instagram con 44 mil seguidores, los celos y la presunta denuncia falsa llegaron después de que no quisiera continuar más la relación con ella: “ha tenido un impacto devastador en mi vida”, señala.

El también corredor de maratones explica que, como medida cautelar de las autoridades, permanece desde hace 18 meses atrás recluido en su casa, sin poder salir, realizar sus proyectos, ni estar con sus hijos plenamente.

“Este tipo de denuncias falsas tiene grandes consecuencias y no solo a los involucrados, sino a movimientos de lucha contra la violencia de género, movimientos cruciales y necesarios en nuestro país”, denuncia el también exjugador de San Luis.

Además, garantiza que su expareja le está solicitando una suma de dinero que asciende a los 3 millones de pesos (MXN) mediante un asesor jurídico: “Dice que de ella depende mi libertad”, expresa sobre una amenaza.

El atleta asegura que este tipo de casos “le resta credibilidad a la lucha y al esfuerzo que se ha hecho para defender a víctimas reales”, en lo que refiere a casos de violencia de género.

“Hoy, esta lucha es de todos porque nadie estamos exentos de conocer una persona como la que yo conocí, que llegue a donde tenga que llegar. Esta historia debe de ser escuchada”, sentenció.

El deportista dio a conocer que mañana, jueves, publicará en su perfil material de una conversación con la mujer identificada como Verónica, la cual presuntamente le trajo “como consecuencia, una denuncia falsa”.

Asimismo, revela una grabación de pantalla fechada el 14 de septiembre de 2023, en donde él documenta que la señala directamente en un diálogo por ser una “generadora de violencia”.

“Lo sé, lo sé. Lo estoy aceptando. Mal que dijera, ‘No, no es cierto’. Lo sé, y no es para menos”, se escucha la voz de una mujer. Después, él se manifiesta ‘muy espantado’ por lo que ocurre y le admite no querer continuar más su relación, ante lo que se escucha nuevamente la voz de la mujer: “Solamente te pido que me des una oportunidad, por el amor de Dios”.

De acuerdo con el exfutbolista, tras revelar la segunda parte de la grabación, evidenciará “cómo el no querer continuar una relación con Verónica ‘N’” provocó la denuncia que, reafirma, el exjugador es falsa.