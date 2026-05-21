Paco de la O responde a acusaciones de violencia: ‘Me quedé sin dinero, se me cayeron los dientes’

Paco de la O, expareja de Gaby Platas, afirma que enfrenta una crisis económica. (Fotos: IA Gemini / Cuartoscuro.com).

El actor Paco de la O reapareció en la vida pública después de meses de señalamientos por presunta violencia de género y relató las consecuencias de las acusaciones en su contra.

El famoso conductor habló por primera vez sobre las denuncias y declaraciones realizadas por sus exparejas: negó haber ejercido violencia física o psicológica y sostuvo que las acusaciones derivaron en pérdidas laborales y problemas económicos.

“Estoy desempleado, no tengo qué comer, estoy en el hoyo absoluto porque se me ha difamado de una manera espantosa sin pruebas”, declaró en entrevista con el canal de YouTube Transformalia, acompañado de su pareja Brenda Ileana. “Yo no soy ese monstruo, no lo soy”.

Las declaraciones del actor surgen después de que sus exparejas Gaby Platas, exintegrante de la gira Enrrollados, y Malu Carreras lo señalaron por distintos episodios de presunta violencia.

Platas habló en 2021 sobre un entorno marcado por agresiones, amenazas y conductas destructivas durante su matrimonio con el actor; mientras que Carreras aseguró en enero de 2026 que presentó una denuncia y solicitó medidas de protección.

“Cuando yo puse un departamento para esta persona, hace siete años, puse el departamento, lo compré todo, absolutamente todo para ella. Ahora me diga que hace cuatro años yo estaba haciendo temas psicológicos en su contra”, mencionó el intérprete.

La crisis económica de Paco de la O y su pareja

Durante la entrevista, Paco de la O afirmó que las denuncias provocaron que perdiera proyectos laborales y espacios dentro del medio artístico.

El conductor aseguró que fue separado de una producción: “Me expulsaron de Bellas Artes”. También buscaba ocupar la Secretaría del Trabajo de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), pero el proceso se detuvo: “Resultó que por una de las denuncias se vino abajo todo”.

El actor relató que la situación económica llegó a un punto crítico, al punto de que enfrenta problemas para cubrir gastos básicos y atención médica: “Yo no tengo qué comer”.

Gaby Platas y Paco de la O estuvieron casados por ocho años. (Cuartoscuro/Adolfo Vladimir)

Uno de los rumores que más circularon en televisión fue sobre la pérdida de dientes por morder a su pareja Ile. Paco de la O sostuvo que la versión era falsa y explicó que el problema tuvo origen en una situación de salud dental que no pudo atender por falta de dinero.

“Tenía un problema con mi diente, se cayó, pero no tenía problemas. De repente, después de un suceso que cambió toda la historia de mi vida me quedé sin dinero (...) Cuando se te cae un diente, se te afloja el otro, entonces, se cayeron dos dientes. Entonces yo no salí de aquí en dos meses porque no tenía para pagar mi dentista”, declaró.

Ile también habló sobre los señalamientos que ha enfrentado desde que inició su relación con el actor: negó versiones difundidas en programas de espectáculos donde fue señalada como proxeneta o distribuidora de drogas: “Ni soy proxeneta ni soy dealer y tampoco tengo secuestrado a Paco”.

La pareja afirmó además haber sufrido violencia digital. De acuerdo con su versión, una expareja del actor mantuvo acceso al WhatsApp de Paco de la O durante meses y obtuvo conversaciones privadas e imágenes personales.

Ile aseguró que posteriormente una fotografía íntima tomada en la playa fue filtrada a un canal de YouTube.

¿En qué va el caso de Paco de la O? Esto dice el actor

Paco de la O aseguró que ha colaborado con autoridades en procesos anteriores y que acudió voluntariamente a evaluaciones psicológicas y periciales derivadas de denuncias previas: “Todos los exámenes los hice (...) No tengo una orden de restricción hasta ahorita que yo tenga en la mano (...) Se les acabó la fiesta, que comprueben”.

Durante la conversación, también adelantó que analiza emprender acciones legales por el daño moral y económico que, asegura, sufrió tras las acusaciones y la exposición pública del caso.

Según explicó, la vía civil sería la opción legal más viable debido al tiempo transcurrido desde algunos de los hechos señalados.

En otro momento de la entrevista, Paco de la O defendió la relación que mantuvo con algunas de sus exparejas y aseguró que durante años las apoyó económicamente y en distintos aspectos de su vida personal: “Compré casas, coches, televisión, todo”,.

También señaló que varias de las mujeres con las que tuvo relaciones atravesaban problemas emocionales o situaciones complicadas: “He estado relacionado con mujeres que se intentan suicidar, que han estado en una vida dura”.

Al final de la entrevista, el actor ofreció disculpas por el escándalo: “Quiero ofrecer una disculpa muy profunda, muy profunda a todas las personas que les fallé con todo esto que sucedió, a mi planilla de la ANDA, a mis amigos, a toda la chamba que perdí (...) Una gran disculpa, créanmelo. Yo no soy esto. Yo no soy ese monstruo. No lo soy”.

¿De qué acusan a Paco de la O?

Las acusaciones contra Paco de la O se hicieron públicas en distintos momentos y tomaron fuerza nuevamente en 2026 tras nuevas declaraciones de sus exparejas.

En febrero de este año, Gaby Platas recordó episodios de violencia física y psicológica ocurridos durante el matrimonio que mantuvo con el actor por aproximadamente ocho años.

En entrevista con Ventaneando, la actriz aseguró que llegó al hospital tras algunas agresiones y relató amenazas que recibió cuando intentó terminar la relación.

“Él me dijo con estas palabras: ‘Esta relación se va a terminar el día que yo quiera. Si tú me dejas antes, te voy a matar’. Así como te lo digo, y no era una idea descabellada, o sea, sí era algo cumplible”, relató Gaby.

La actriz también contó que una persona cercana al actor le recomendó abandonar su casa por temor a que la situación escalara: “El día que yo me fui, fue porque una persona cercana a él me habló por teléfono y me dijo: ‘Salte de tu casa ahorita, este güey va a ir ahorita a matarte’“.

Años antes, durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Gaby Platas explicó que decidió divorciarse al darse cuenta de que vivía en un entorno marcado por infidelidad, drogas y comportamientos violentos.

En enero de 2026, Malu Carreras afirmó que presentó una denuncia contra el actor por presunta violencia de género y que solicitó medidas de protección.