América vs. Chivas EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver HOY Clásico Nacional Femenil?

Las ‘Águilas’ del América reciben a las Chivas de Guadalajara este domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes ‘Azulcrema’ en una nueva edición del Clásico Nacional de la Liga MX Femenil.

Este choque pone frente a frente a las Águilas, sublíderes de la tabla general con 25 puntos, y a un Guadalajara que pelea por mantenerse en zona de clasificación en la jornada 11 del Apertura 2025.

La rivalidad histórica, que ayer jugó su edición varonil, se conjunta con la lucha actual por las posiciones en la Liguilla y la creciente pasión por el fútbol femenil. Los diversos factores convierten a este duelo en una cita imperdible. Conoce todos los detalles a continuación.

América vs. Chivas: ¿A qué hora se juega el Clásico Nacional Femenil de México?

El partido América vs. Chivas en la Liga MX Femenil se disputa este domingo 14 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) del mediodía en el Estadio Ciudad de los Deportes, ahora conocido como ‘Azulcrema’, en la alcaldía Benito Juárez de la capital.

Partido : América vs. Chivas (Jornada 11, Liga MX Femenil)

: América vs. Chivas (Jornada 11, Liga MX Femenil) Fecha : Domingo 13 de septiembre de 2025

: Domingo 13 de septiembre de 2025 Hora : 12:00 horas (tiempo del centro de México)

: 12:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Ciudad de los Deportes ‘Azulcrema’ (CDMX)

Transmisión del Cláisco Nacional: ¿Dónde ver América vs. Chivas Femenil EN VIVO?

Desde México, puedes seguir el Clásico a través de varias plataformas, desde TV abierta, TV de paga, streaming y hasta online en YouTube:

Televisión abierta : Las Estrellas

: Las Estrellas TV de paga : TUDN

: TUDN Streaming : ViX

: ViX YouTube: Liga MX Femenil

¿Cómo llegan América y Chivas al Clásico Nacional?

Las ‘Águilas’ del América llegan como sublíderes del torneo con 25 puntos, los mismos que las ‘Amazonas’ de la UANL (Tigres), pero con menor diferencia de goles. Guadalajara ocupa el octavo lugar con 17 unidades y busca consolidarse en la zona de clasificación hacia la recta final de la fase regular del torneo.

América viene de empatar 2-2 con Atlético de San Luis en la jornada 10 de la Liga MX Femenil. Aunque cuenta con el ataque más poderoso del torneo con 38 goles a favor, necesita mostrar mayor solidez en defensa para evitar otro tropiezo.

Las ‘Águilas’ también buscan reafirmar su candidatura al título de la mano de figuras como Kiana Palacios (7 goles) y Angelique Saldivar (10 goles), ambas en el top ten de goleadoras.

Guadalajara, en cambio, mantiene un paso irregular. Se ubica en octavo lugar con 17 puntos, pero tiene a ‘Licha‘ Cervantes, una de las goleadoras más importantes del torneo con seis tantos, como carta ofensiva clave.

El equipo tapatío viene de ganar por apenas un gol (1-2) en la cancha del Nou Camp ante las ‘esmeraldas’ de León, en donde Joselyn de la Rosa apareció en el 73′ para salvar el resultado para las Chivas y mantenerlas en zona de Liguilla.

Con el empate 2-2 en el Clásico Nacional de la temporada pasada aún en la memoria, el duelo promete intensidad de principio a fin.

En tanto, las ‘Águilas’ deben realizar una buena gestión de su plantel, pues el próximo jueves reciben a las ‘Tuzas’ del Pachuca en la jornada 3 de la Concachampions Femenil.