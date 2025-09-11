Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil EN VIVO HOY: Fechas, horarios, resultados y dónde ver

El Apertura 2025 de la Liga MX Femenil vive su jornada 11 con Clásico Nacional de América vs. Chivas y otros duelos clave como Tigres vs. Pumas, donde las ‘Amazonas’ defienden el liderato tras golear 4-0 a Monterrey en la fecha anterior.

Desde el Querétaro vs. Puebla que abre la fecha hasta el Santos Laguna vs. Atlas que la cierra, la afición puede disfrutar de fútbol femenino de alto nivel en diferentes sedes del país.

Horarios y canales: ¿Quién juega HOY en la Liga MX Femenil y dónde ver los partidos de la Jornada 11 EN VIVO?

La fecha 11 del Apertura 2025 se disputa entre el jueves 11 y el lunes 15 de septiembre. A continuación, la tabla con todos los partidos, horarios, sedes, transmisiones y resultados al momento.

Lo más destacado de la jornada 11 de la Liga MX Femenil

Querétaro 1-1 Puebla: En la parte baja de la tabla, Querétaro y Puebla empataron. Lía Morán anotó por Gallos Femenil su segundo gol del torneo.

¿Cómo llegan los equipos a la jornada 11 de la Liga MX Femenil?

Tigres UANL : Líder con 25 puntos, misma cifra que América, pero con mejor diferencia de goles. Su ofensiva es comandada por Jenni Hermoso (9 tantos), mientras que su defensa es la más sólida del campeonato con solo seis goles recibidos.

: Líder con 25 puntos, misma cifra que América, pero con mejor diferencia de goles. Su ofensiva es comandada por (9 tantos), mientras que su defensa es la más sólida del campeonato con solo seis goles recibidos. América : Segundo lugar, también con 25 puntos. Las Águilas empataron 2-2 con San Luis y han cedido terreno, por lo que el Clásico Nacional contra Chivas será vital para recuperar confianza.

: Segundo lugar, también con 25 puntos. Las Águilas empataron 2-2 con San Luis y han cedido terreno, por lo que el será vital para recuperar confianza. Pachuca : Actual campeón, se mantiene competitivo y buscará repetir la hazaña de seis meses atrás. Su ataque cuenta con Charlyn Corral , pieza clave del equipo.

: Actual campeón, se mantiene competitivo y buscará repetir la hazaña de seis meses atrás. Su ataque cuenta con , pieza clave del equipo. Toluca : Cuarto lugar, con la francesa Eugénie Le Sommer como figura y nueve goles en 10 partidos.

: Cuarto lugar, con la francesa como figura y nueve goles en 10 partidos. Mazatlán: Último lugar con solo un punto, urgido de un triunfo para no quedar rezagado.

Jornada 11 del Apertura 2025: Tabla general de la Liga MX Femenil

¿Quién va líder de goleo de la Liga MX Femenil?

La estadounidense Aerial Chavarin, de Cruz Azul, es la líder anotadora con 11 tantos.