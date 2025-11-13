Cruz Azul vs. Tigres Femenil en semifinales Apertura 2025 de la Liga MX EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver?

Cruz Azul vs. Tigres Femenil es una de las dos llaves de la semifinal de la Liga Mx 2025. (Foto: Cuartoscuro/Freepik/Tigres/cruzazul)

Suena el silbatazo y comienzan las semifinales de la Liga MX Femenil con el encuentro de ida entre Cruz Azul y Tigres.

Las ‘Celestes’ vencieron a Pachuca con una goleada en la casa de las ‘tuzas’ para finalizar con un marcador 6 a 2 en el global.

Las ‘Amazonas’ vencieron a Juárez con la mínima diferencia en el marcador global entre los dos juegos de los cuartos de final del Apertura 2025.

La española Jennifer Hermoso es una de las jugadoras clave de Tigres femenil. (Foto: EFE) (Miguel Sierra/(EPA) EFE)

¿A qué hora y dónde ver el partido de Tigres vs. Cruz Azul en semifinales de Liga MX Femenil?

El partido de futbol femenil entre Cruz Azul y Tigres inaugura el día de semifinales de ida de la Liga MX Femenil, donde también se enfrentan Chivas vs. América en el Clásico Nacional este 13 de noviembre.

El juego es desde el Estadio Olímpico Universitario, ‘casa temporal’ de las ‘Cementeras’ que jugaron en las instalaciones de La Noria.

La hora pactada para el inicio del partido del futbol mexicano es a las 6:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Los sitios de transmisión para el encuentro son los siguientes:

Vix Premium (requiere de una suscripción con costo)

Canal oficial de YouTube de la Liga MX

¿Cómo llegaron Tigres y Cruz Azul a las semifinales de la Liga MX Femenil?

El club Tigres pasó a la liguilla del futbol mexicano como primer lugar en la tabla de resultados del Apertura 2025 de la Liga MX.

En los cuartos de final se enfrentaron a ‘Las Bravas’ de Juárez en dos enfrentamientos en los que solo hubo un gol y fue el que les dio el pase a las ‘Amazonas’ a la siguiente ronda.

Cruz Azul llegó a la ‘Fiesta grande’ en séptimo lugar y eso las cruzó con Pachuca, ganadoras del Clausura 2025 de Liga MX.

Las ‘Celestes’ perdieron el primer juego en casa 2 a 1 contra las lideradas por Charlyn Corral, pero en la vuelta las ‘Tuzas’ cayeron por una ‘manita’ que anotó ‘La Máquina’.

¿Cuándo juega Tigres y Cruz Azul la semifinal de vuelta de la Liga MX 2025?

La semifinal de vuelta entre estos dos equipos se juega el domingo 16 de noviembre de 2025 desde el ‘Volcán’ en Nuevo León.

El juego comienza a las 5:00 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Cuáles son los antecedentes de Cruz Azul vs. Tigres Femenil?

El club Cruz Azul vs. Tigres UANL se enfrentaron en 14 ocasiones en torneos oficiales de la Liga MX Femenil.

Las estadísticas juegan en contra de las ‘Celestes’ pues nunca consiguieron ganarle a las ‘Amazonas’, ni siquiera de locales. En tres de esos partidos los equipos empataron y dividieron puntos.

Estos son los resultados de los últimos 10 encuentros entre estos dos equipos del futbol mexicano.

¿Cuáles son las semifinales de la Liga MX Femenil en el Apertura 2025?

Además del encuentro entre Tigres y Cruz Azul, la segunda llave de semifinales es Chivas vs. América.

El Clásico Nacional de ida se juega el 13 de noviembre a las 8:07 p.m. del tiempo del centro de México desde el Estadio Akron.

La vuelta es en el Estadio Ciudad de los deportes el 16 de noviembre a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.