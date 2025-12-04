Visa y BanBajío presentan tarjeta conmemorativa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con el objetivo de celebrar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, Visa y BanBajío anunciaron la Tarjeta de Débito conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una edición especial que marca la llegada del torneo a México, Estados Unidos y Canadá. Además de rendir tributo al fútbol, esta iniciativa impulsa el uso de soluciones digitales mediante beneficios y experiencias exclusivas.

El nuevo plástico, disponible para quienes abran una Cuenta Conecta BanBajío o realicen reposición o renovación, incorpora un diseño alusivo al campeonato y forma parte de un esfuerzo integral para acelerar la adopción de pagos electrónicos en México. Ambas instituciones destacan el papel social del fútbol en el país y su capacidad para promover la inclusión financiera a través de herramientas modernas, seguras y accesibles.

Cortesía

Como incentivo, los usuarios que realicen compras desde 500 pesos con sus Tarjetas de Débito, Crédito o Nómina BanBajío Visa entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 podrán participar por premios únicos, entre ellos boletos para partidos en México, paquetes de hospitalidad y miles de artículos oficiales del torneo.

Para los clientes BanBajío Exclusive, la alianza suma un atractivo adicional: entre enero y marzo de 2026 podrán concursar por dos viajes completos para asistir a encuentros en Los Ángeles y Nueva Jersey, cortesía de Visa.

“Esta tarjeta conmemorativa da la posibilidad a los fanáticos de vivir una experiencia inolvidable en la Copa Mundial FIFA 2026™”, señaló Ramón Velarde, director ejecutivo de Banca Comercial. En tanto, Haydi Ramírez, vicepresidenta de Desarrollo de Negocio de Visa México, subrayó el compromiso de la marca con pagos rápidos, seguros y sin fricciones durante el evento.

BanBajío ha fortalecido su estrategia de inclusión financiera para individuos, empresas y pymes. Integrar un producto ligado a la Copa Mundial busca atraer nuevos usuarios y ofrecer una opción que conecta tecnología con emoción deportiva.

La Copa Mundial de la FIFA 26™ será la más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede. Visa, socio de tecnología de pagos de la FIFA desde 2007, continuará implementando soluciones avanzadas para garantizar transacciones confiables durante el torneo.

Más información de la promoción: bb.com.mx