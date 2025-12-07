Samuel García ‘trolea’ a Toluca en redes: Gobernador de NL advierte campeonato de Tigres en Liga MX

Samuel García 'advierte' a Toluca sobre un posible campeonato de Tigres (Fotoarte: El FInanciero / Créditos: Cuartoscuro).

Samuel García, gobernador de Nuevo León, se metió a la conversación deportiva y no por los partidos del Mundial 2026 que recibirá en la Sultana del Norte, sino por el resultado del Toluca vs. Monterrey.

El sábado, los ‘Diablos’ Rojos del Toluca eliminaron a los Rayados de Monterrey en la cancha de ‘La Bombonera’ por el criterio de posición en la tabla de la Liga MX. El global terminó empatado a 3 goles pero Toluca fue líder del torneo regular.

Ante este panorama, Tigres de la UANL, equipo del que es aficionado Samuel García, jugarán la final de la Liga MX ante Toluca, por lo que le mandó un mensaje a los ‘Diablos’ ante una provocación hacia la afición neoleonesa en redes sociales.

¿Qué le escribió Samuel García el Toluca?

Por medio de redes sociales, Toluca compartió una foto de Sergio Ramos festejando el gol que metió en el Nemesio Diez. El defensor español, que confirmó su salida de los Rayados tras terminar el partido, hizo un gesto de ‘silencio’ tras marcar de penal.

“Silencio, que la pandilla ya está descansando”, escribieron en las redes sociales del Deportivo Toluca.

El gobernador de Nuevo León apareció en la publicación del equipo dirigido por el ‘Turco’ Mohamed: “Descansando te van a dejar los Tigres, papá“.

Tigres jugará la final de la Liga MX contra Toluca

Tigres UANL empató el sábado 1-1 con el Cruz Azul y firmó su pase a la final del Apertura 2025 de la Liga MX, en la que enfrentará al Toluca.

El argentino Juan Brunetta convirtió por los Tigres, que pese a igualar la serie 2-2 se clasificaron finalistas por mejor posición en la fase regular.

Cruz Azul falló un penalti cobrado por el uruguayo Gabriel Fernández. Después, descontaron con un autogol de Juan Purata.

Tigres va por su noveno título de Liga MX y, de lograrlo, alcanzará al Cruz Azul.

El campeón Toluca sobrevivió este sábado a una gran reacción del Monterrey y, con un triunfo por 3-2 (3-3 global), se convirtió en el otro finalista.

En su estadio, Toluca ganó con goles del uruguayo Federico Pereira, el portugués Paulinho y el brasileño Helinho, en tanto que Monterrey descontó con dianas de Ramos y de Roberto de la Rosa.

El final del partido en el Estado de México fue dramático. El Monterrey ahogó a los ‘Diablos’ en su casa y pisó el área de manera reiterada, pero el portero Hugo González, exportero de la ‘Pandilla’, apareció oportuno y el equipo firmó su pase a la final.

La final, tentativamente, se jugará el jueves 11 (ida) y domingo 14 (vuelta) de diciembre, de acuerdo con el calendario de la Liga MX para el Apertura 2025.

Sin embargo, esta Liguilla se ha caracterizado por muchos movimientos fuera de lo previsto en el reglamento de competencia de la Liga MX y habrá que esperar a que se hagan oficiales fechas, horarios y transmisiones para saber si Tigres vuelve a la gloria de la mano de Guido Pizarro, o si el Toluca de Mohamed es bicampeón del futbol mexicano.