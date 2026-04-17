‘Un lugar de tan gratos recuerdos’: ¿Quién es el dueño de Danubio, donde comió Carlos Slim?

La cocina internacional de Danubio ha sido disfrutada por presidentes, artistas y escritores. (Foto: Cuartoscuro / Captura de pantalla / Imagen generada con IA Gemini)

Entrar al restaurante Danubio es toda una experiencia: el edificio donde se encuentra tiene 165 años de historia, la receta de su sopa verde ha perdurado desde finales de los años 30 y por sus mesas han pasado un sinfín de artistas, escritores, empresarios y políticos de alto perfil.

Para muestra, una servilleta, ya que todos los famosos que han visitado el restaurante Danubio siguen una tradición que comenzó el escritor Octavio Paz en 1983: dejar una dedicatoria en un trozo de papel que luego es enmarcado.

“Tenemos entre 600 y 700 servilletas”, explica Rafael Armesto en entrevista con la periodista Cristina Pacheco en su programa Aquí nos tocó vivir. Y si prestas atención entre todas ellas, hay una escrita por el empresario Carlos Slim Helú.

Aunque el dueño de Grupo Carso es un hombre de gustos sencillos, quien ha comido en lugares como El Pozole de Moctezuma o en su cadena de tiendas Sanborns, de vez en cuando disfruta de la alta cocina internacional de Danubio.

La servilleta que firmó dice: “El Danubio, de tan gratos recuerdos, exitoso siempre por su calidad y servicio en nuestro querido Centro Histórico. Que seguramente disfrutarán también nuestros hijos y nietos. Con mis mejores deseos y agradecimiento por sus atenciones de siempre”.

¿Cuál es la historia del restaurante Danubio?

La historia del restaurante Danubio comienza con José Aranguena Zatica y Víctor Amundarain, dos amigos de origen vasco que emigraron a México, a quienes se les presentó la oportunidad de tomar las riendas de un negocio en 1936.

“Antiguamente era una cervecería de una señora alemana”, explicó Rafael en una conversación con el programa Reencuentro con México. El nombre de la propietaria era Johanna Joesten, quien para 1936 buscaba a quién traspasar el negocio.

La idea de tomar la cervecería para convertirla en restaurante fue casi natural para los amigos vascos, debido a que ambos tenían amplia experiencia en el sector restaurantero e incluso uno de ellos estuvo en el Waldorf Astoria de New York —lugar donde se inventó la ensalada de manzana—.

“Eran gente de mucho colmillo”, añade Armesto con Cristina Pacheco. José y Víctor tomaron el lugar y decidieron dejarle el nombre que Johanna Joesten le había puesto en honor al río que pasa por su país: Danubio, asegura TV UNAM.

“Finalmente le dan su dinero y le dicen: ‘vamos a meter nuestros platillos vascos, pero vamos a conservar algunos suyos’. Mantuvieron la milanesa holstein y otros platos que tenía esta mujer, que al cabo de los años se fueron depurando”, comentó en Reencuentro con México.

¿Quién es el dueño del restaurante Danubio, donde comió Slim?

Tomaron años para que el restaurante Danubio luciera como hoy en día y encontrara su propia esencia, debido a que en un inicio el lugar era pequeño y se ofrecían platillos de la cocina vasca.

Incluso, al principio ofrecían algunas pruebas de diferentes preparaciones a bajo costo para atraer clientes: “Eran como platos gancho para tener cada vez más gente, no se le ganaba mucho”, comentó Rafael en Reencuentro con México.

Con los años, el restaurante fue ganando fama por sus porciones generosas, típicas de la cocina vasca, y por su ambiente de camaradería; además, algunos chefs ayudaron a consolidar el concepto de Danubio.

“Otros famosos chefs vascos como Antón Vidasolo y Mikel Arruti vinieron a complementar y enriquecer los platillos del menú que actualmente ofrecemos en nuestra carta”, explican en su página web.

Para 1947, Juan Mirena, sobrino de José, ingresó a las filas del restaurante para ayudar con las labores cotidianas en Danubio; sin embargo, con el tiempo Aranguena y Víctor Amundarain volvieron a su país.

El restaurante quedó en manos de Juan Mirena, quien durante 50 años se encargó de preservar las recetas tradicionales, como la ‘sopa verde’, un clásico en Danubio.

Actualmente, quien está a cargo del lugar es Rafael Armesto, sobrino nieto de Víctor Amundarain, por lo cual, a pesar de la fama con la que cuenta, Danubio sigue siendo un restaurante familiar.

¿Cuánto cuesta comer en Danubio, a donde fue Slim?

¿Sabías que comer en Danubio costaba entre 1.20 y 1.50 pesos? Aunque los precios han cambiado, Rafael asegura que gran parte del sazón se mantiene tal cual desde hace años.

Tal es así que la última ocasión en la que ingresó un nuevo platillo al menú ocurrió hace más de 15 años. A lo largo de sus 90 años de historia, se ha consolidado como un restaurante de alta cocina internacional.

Entre sus platillos destacados se encuentra la sopa verde, una preparación que fue cambiando con el tiempo y que se ha convertido en la favorita de los comensales.

“Es una tropicalización de una receta vasca. Eran las almejas en salsa verde, pero los mexicanos dijeron: ‘oye, ¿y si le ponemos pescadito?, ¿y si le ponemos ostiones?’ Hasta que se hizo la sopa verde”, comentó Rafael.

Aunque en el menú hay aves y cortes de carne, el fuerte del lugar es la cocina de mar, ya que se pueden encontrar ostiones, parrilladas de mariscos, ceviches, cócteles y hasta langosta a la Thermidor.

Los precios van de los 145 pesos por el consomé de mariscos a los mil 995 pesos por las angulas a la bilbaína; a pesar de ello, la mayoría de los platillos tiene un costo promedio de 400 pesos. Aquí te dejamos el rango de costos:

Bebidas y cafés: de 62 a 135 pesos

de 62 a 135 pesos Postres: de 140 a 190 pesos

de 140 a 190 pesos Sopas y consomés: de 145 a 335 pesos

de 145 a 335 pesos Entradas y ensaladas: de 150 a 255 pesos

de 150 a 255 pesos Carnes y aves: de 225 a 635 pesos

de 225 a 635 pesos Pescados: de 345 a 875 pesos

de 345 a 875 pesos Mariscos: de 210 a 1,995 pesos

El restaurante Danubio se encuentra en República de Uruguay número 3, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.