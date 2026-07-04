¿Verás México vs. Inglaterra en Reforma? Cupo limitado, mapa de las pantallas y todo lo que debes saber

¿Verás el México vs. Inglaterra en Reforma? Así funcionará el acceso al Ángel y al Zócalo. (Cuartoscuro)

Las autoridades de la Ciudad de México duplicarán el despliegue de seguridad y limitarán el aforo en el Ángel de la Independencia y el Zócalo durante el partido entre México vs. Inglaterra del Mundial 2026.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el operativo que entrará en vigor antes, durante y después del encuentro, con el objetivo de evitar una tragedia como la que dejó cuatro personas fallecidas durante los festejos por el partido entre México y Ecuador.

En total, participarán 40 mil servidores públicos de distintas corporaciones para disminuir al máximo los riesgos durante la jornada.

¿Cuál será el aforo máximo en el Ángel de la Independencia y el Zócalo?

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que en el Ángel de la Independencia, principal punto de reunión de los aficionados, solo permitirán el ingreso de 25 mil personas.

El funcionario solicitó comprensión a la ciudadanía, ya que, una vez alcanzado el límite de capacidad, las autoridades orientarán a los asistentes hacia otros puntos de Paseo de la Reforma, donde también instalarán espacios para seguir el partido.

“Se ha diseñado un perímetro de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia (...) Sabemos que la gente llegará al Ángel desde temprano, una vez que el aforo llegue a su capacidad, no se permitirá el acceso de la población a esa zona delimitada”, explicó.

En el Zócalo capitalino aplicará la misma dinámica. Cuando el aforo alcance el límite permitido, las autoridades cerrarán los accesos y canalizarán a los asistentes hacia alguno de los 50 puntos de concentración habilitados para disfrutar del partido entre México e Inglaterra.

Ley Seca en CDMX aplicará durante todo el domingo

César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que desde la madrugada del 5 de julio y hasta el día siguiente aplicará la Ley Seca en la vía pública del Centro Histórico.

El consumo de bebidas embriagantes solo estará permitido en salones de fiestas, restaurantes, hoteles, clubes privados, salas de cine, teatros y auditorios.

Aunque la restricción comenzó desde el primer partido de la Selección Mexicana, ese día se observó a aficionados consumiendo bebidas alcohólicas durante los festejos en la vía pública, además de vendedores que ofrecían cerveza en las calles.

Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, pidió a los aficionados evitar juegos como “¡quiere volar!” y “¡nadaremos!”, que se popularizaron durante las celebraciones masivas y representan un riesgo para la integridad física de los participantes.

Con información de AP y EFE.