‘Lloraron y se abrazaron’: Así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce oficiada por Adam Sandler

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York. (Foto: EFE)

Con invitados como Ed Sheeran y Dakota Johnson, vestidos de la firma de lujo Dior, joyas de Cartier y el actor Adam Sandler oficiando la boda, Taylor Swift y Travis Kelce contrajeron matrimonio.

El recinto que la pareja seleccionó para el magno evento fue el Madison Square Garden de Nueva York, en donde algunos fans de la intérprete de ‘All Too Well’ se dieron cita para festejar este día con su cantante favorita.

Pasadas las siete de la tarde, una pantalla en la entrada del Garden lucía el mensaje “JusT&T Married” (recién casados, con las iniciales de la pareja), con lo cual Tay Tay compartió un poco de lo que sucedía dentro con sus seguidores.

La boda de Taylor Swift se realizó en Nueva York el viernes 3 de julio. (Foto: EFE) (Taylor Swift/TAS Rights Management/EFE)

¿Cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York ante cerca de mil invitados. La ceremonia fue oficiada por el actor Adam Sandler, uno de los amigos más cercanos de la pareja.

Su relación se fortaleció con el paso de los años y, además, Kelce participó junto al actor en la película Happy Gilmore 2. Antes de la boda, Sandler ya había hablado públicamente del cariño que siente por ambos.

En una entrevista con Entertainment Tonight, destacó el vínculo que mantiene con la cantante y su familia: “Taylor es muy amable con mi familia y siempre lo ha sido. Es increíblemente amable y cariñosa con ellos”.

El actor también elogió al jugador de los Kansas City Chiefs y explicó por qué disfruta su amistad. En la misma conversación afirmó: “Travis es un tipo tan dulce y simpático. ¡Es divertidísimo! Es como los chicos con los que crecí”.

La representante de la cantante, Tree Paine, confirmó a The New York Times que Sandler encabezó la ceremonia y explicó que la pareja rompió con algunas tradiciones al elegir a sus hermanos como hombre de honor y padrino.

Robin Gentry, tía de Taylor Swift, describió el ambiente que se vivió durante la celebración y destacó el tono emotivo del evento. En declaraciones a LBC News aseguró: “Lloraron, rieron, bailaron, se abrazaron y se besaron”.

¿Quiénes fueron invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

La boda reunió a figuras del deporte, la música y el cine en el Madison Square Garden. Cerca de mil personas asistieron a la celebración, que contó con un estricto operativo de seguridad y la prohibición del uso de teléfonos celulares.

Entre los invitados hubo compañeros de Travis Kelce en la NFL, colaboradores cercanos de Taylor Swift, amigos de la industria musical y actores de Hollywood. Además, varios de los asistentes fueron vistos llegando al recinto desde hoteles y otros puntos de Nueva York.

Taylor Swift, quien a finales de 2023 comenzó a salir con Travis Kelce, tuvo un impacto en la NFL. (Foto: EFE)

Algunos de los deportistas invitados fueron Chris Jones, Cooper Kupp, Matthew Stafford, George Kittle, Kyle Juszczyk Abby Wambach; a todos solo se sumaron un sinfín de cantantes y actores, algunos de los que estuvieron en la lista fueron:

Ed Sheeran

Miranda Lambert

Camila Cabello

Ellie Goulding

Benson Boone

Ethan Hawke

Hugh Grant

Dakota Johnson

Zoë Kravitz

Jason Sudeikis

Julianne Moore

Bradley Cooper

La celebración también contó con música en vivo. De acuerdo con los conductores de Good Morning America, la cantante Stevie Nicks ofreció una presentación durante la recepción.

¿Qué pasó en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Taylor Swift y Travis Kelce eligieron atuendos creados por Christian Dior bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson. La cantante también llevó zapatos personalizados de Christian Louboutin y joyas de Cartier, según confirmó su representante, Tree Paine.

El Madison Square Garden fue transformado para la ocasión con una decoración inspirada en un jardín. Al finalizar la ceremonia, las pantallas exteriores del recinto mostraron el mensaje “JusT&T Married”, mientras que el Empire State Building se iluminó de azul como homenaje a la tradición del “algo azul” de la novia.

Taylor Swift, pareja de Travis Kelce, posee una fortuna valuada en 600 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. (Fotlo: AP) (AP )

Robin Gentry también confirmó algunos detalles de la recepción. En declaraciones a LBC News comentó: “Hubo mucha comida”, además de asegurar que el pastel de bodas fue todo un éxito.

Con información de EFE.