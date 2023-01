Dakota Johnson bromea sobre supuesto canibalismo de Armie Hammer en Sundance

La actriz Dakota Johnson fue la encargada de inaugurar el Festival de Cine de Sundance 2023 la noche de este jueves, cuando le entregó el Premio Ícono Internacional al director de cine Luca Guadagnino, quien estuvo detrás de cámaras del exitoso filme Call Me by Your Name, en una cena llamada “A Taste of Sundance”.

En su discurso, la estadounidense hizo una broma sobre el supuesto canibalismo de Armie Hammer, uno de sus protagonistas junto a Timothée Chalamet. “Luca me había pedido que hiciera el papel del durazno, pero nuestros horarios estaban en conflicto”, explicó al asegurar que casi fue elegida como parte del reparto.

Se refiere a la escena en el filme donde el personaje de Chalamet, realiza un acto sexual con una fruta. “Sin embargo, gracias a Dios, porque hubiera sido otra mujer que Armie Hammer hubiera intentado comerse”, dijo entre risas del público vía Variety.

Asimismo, volvió a retomar el tema cuando se refirió al último proyecto de Guadagnino, Bones and All. “¿Quién sabía que el canibalismo era tan popular?”, afirmó en el Basin Recreation Fieldhouse de Park City.

Finalmente expresó su admiración para quien la dirigió en Suspiria (2018). “Han pasado cinco años desde que se estrenó esa película aquí, y Luca no ha dejado de llevarnos a lugares emocionantes”, agregó.

Las acusaciones contra el actor Armie Hammer

El actor, de 36 años, negó por medio de un comunicado las aseveraciones de las mujeres que lo han acusado de abuso, fetiches caníbales y conducta sexual inapropiada, dos de ellas sus exparejas Courtney Vucekovich y Paige Lorenze.

Mientras que la primera argumentó que le dijo que quería romperle la costilla y “hacer una barbacoa”, la segunda aseveró que dejó que usara un cuchillo para hacer una letra cerca de su zona íntima. La defensa de Hammer indicó que sus relaciones fueron consensuadas, discutidas y acordadas.