¿Quién es Armie Hammer, actor de ‘Call me by Your Name’, acusado de canibalismo?

El actor estadounidense Armie Hammer llegó a ser una de las estrellas favoritas de Hollywood. Su personaje en la película Call me by Your Name (2017), lo puso en la mira de miles de espectadores. No obstante, graves acusaciones en su contra, por parte de sus exparejas, sobre una supuesta tendencia de canibalismo dieron un giro a su carrera.

El pasado de Arnie Hammer

Arnie Hammer, antes de llegar a la fama internacional, tenía una buena posición económica, ya que es hijo del magnate Armand Hammer, fundador de la empresa Occidental Petroleum, cuya fortuna asciende a los 1.6 mil millones de dólares según el sitio Celebrity Net Worth.

El actor estadounidense comenzó su carrera profesional con la cinta Flicka (2006) que protagonizó Alison Lohman. Paulatinamente fue amasando su popularidad hasta que llegó a compartir créditos con Leonardo DiCaprio en en filmes como J. Edgar (2011),

En pocos años se había convertido en uno de los actores más codiciados del medio hollywoodense y parecía que su popularidad iba en aumento con el filme Call me by your name de 2017, película que coestelarizó con el actor francés Timothée Chalamet.

Sin embargo su popularidad tornó un giro abrupto hacia la negatividad por parte de unas declaraciones de una de sus exparejas que lo acusaban de ser abusivo hacia ella.

Armie Hammer, acusado de canibalismo

En 2021 una cuenta de Instagram publicó supuestos mensajes entre el actor estadounidense y una de sus exparejas.

Aparentemente el actor tenía una relación con mujer llamada Effie en la época en la que estaba casado con Elizabeth Chambers.

A pesar de ello la cuenta de Effie expuso que no se trataba de un amorío convencional, ya que publicó varios mensajes entre ella y el actor que mostraban a Armie Hammer abusando psicológicamente y emocionalmente de ella.

En la conversación, el actor aseguraba tener una fijación con temas de canibalismo. “Estoy pensando en sostener tu corazón en mi mano y controlar cuando puede palpitar.” En otros mensajes Hammer aseguraba querer mantener a su amante como una especie de esclava.

La mujer acudió a las autoridades y en 2021 presentó una demanda contra Armie Hammer por abuso sexual en el año de 2017.

Poco tiempo después de que se revelaran estos mensajes, otra mujer llamada Courtney Vucekovich, compartió su experiencia con el actor en 2020. De acuerdo con una entrevista de Page Six, el actor la “obligaba hacer cosas con las que no me sentía cómoda.”

Posteriormente, en la cuenta secundaria de Instagram de Harmie, se filtraron algunos videos en los que se mostraba a mujeres en roles de ‘bondage‘.

De forma simultánea, Paige Lorenze, otra expareja del actor, confirmó que las acusaciones en contra de Harmie eran ciertas. Lorenze habló con Page Six y aseguró que Harmie la “amarraba y golpeaba.”

Tras las acusaciones el actor ha abandonó múltiples proyectos de los que formaba parte e incluso dejó la grabación de la película Shotgun Wedding en la que participaba Jennifer López.

House of Hammer

Este 10 de agosto se publicó el primer avance de un documental producido por Discovery Plus.

En el tráiler se muestran varios testimonios de mujeres que han testificado en contra del actor. Cabe destacar que entre las testigos se encuentra Casey Hammer, una familiar del Harmie.

El estreno de esta producción está previsto para el próximo 2 de septiembre.

A shocking Hollywood scandal rips open the Hammer family's perfect façade.



The family's dark secrets finally come to light in #HouseofHammer, coming to #discoveryplus on September 2nd. pic.twitter.com/wddGuo6Elg — discovery+ (@discoveryplus) August 10, 2022