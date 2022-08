Octavio Ocaña: Bertha, hermana del actor, denuncia robo en la capilla del actor

A nueve meses de la muerte de Octavio Ocaña, su hermana Bertha denunció que la capilla colocada en el lugar del accidente fue robada, y que el sitio quedó con rastros de vandalismo; desconocen quién haya sido la o las personas que cometieron dichos actos.

A través de un video publicado en su perfil de Instagram, Bertha Ocaña dijo que el sitio en el que habían colocado una cruz y una capilla en honor al actor de Vecinos quedó destrozado; incluso, en una historia de Instagram subió fotos de cómo quedó el sitio.

“Me pregunto cómo hicieron para arrancar hasta el piso y con toda la hazaña del mundo romperlo y dejar ahí los pedacitos”, cuestionó acompañado de un emoji de rostro enojado.

Hermana de Octavio Ocaña denuncia vandalismo a capilla del actor

Al inicio del video publicado el domingo pasado, la hermana del actor que dio vida al icónico ‘Benito Rivers’ se dijo decepcionada del mundo en el que vivíamos y de la maldad de algunas personas, para dar pie a la denuncia sobre el robo de la capilla durante el fin de semana.

“El día de ayer me enteré [...] yo no he tenido oportunidad de ir a Chamapa, pero estamos ahí pendientes [...] Es demasiado decepcionante el llegar a darte cuenta -repito nuevamente- la maldad que existe en este mundo. Sucede que la capilla, una capilla que fue regalada con muchísimo amor y cariño por parte de un canal de YouTube […] y de pronto literal arrancaron la capilla completa, se la llevaron; es sumamente vergonzoso y decepcionante”, expresó la joven.

De igual forma describió cómo era la capilla regalada por El Gruñón, del canal de YouTube ‘Las Tinieblas del Gruñón’; además, señaló que en la misma se encontraba la cruz que la misma familia colocó en memoria del fallecido actor.

“La pintaron, la mandaron a hacer especialmente; en la parte del fondo tenía una imagen de mi hermano, Octavio, una frase [...] y adentro de la capilla estaba la cruz que nosotros como su familia le mandamos a hacer. Una cruz con mucho amor, muy especial, le pusimos una frase, su nombre completo, su fecha de nacimiento, la fecha de deceso”, describió Ocaña.

También dijo que, a las personas que la robaron: “No les puedo desear nada más que el bien, porque es obvio que están llenos de odio y de rabia”.