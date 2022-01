Festival de cine de Sundance será completamente virtual por variante ómicron

El regreso a la normalidad vuelve a verse como algo lejano, por lo que los eventos más grandes alrededor del mundo están siendo cancelados. Esta vez fueron los organizadores del Festival de Cine de Sundance quienes anunciaron que su programación presencial será completamente virtual tras el aumento de casos de COVID-19 por la variante ómicron.

La celebración seguirá en las fechas planeadas anteriormente con un inicio el próximo 20 de enero para extenderse hasta el día 30 del mismo mes, aunque ya no será en el Park City, ni en formato híbrido como estaba pensado. “A pesar de los más ambiciosos protocolos, la variante ómicron con sus tasas de transmisibilidad inesperadamente altas está superando los límites de la seguridad sanitaria, los viajes y otras infraestructuras en todo el país”, dice el comunicado del Instituto Sundance, replicado por The Hollywood Reporter.

En diciembre pasado la organización aumentó sus medidas sanitarias, como la reducción de la capacidad del teatro y el aumento del requisito de una a dos vacunas por COVID-19, tras el festival de 2021, que fue virtual y tuvo como ganadores a CODA y el documental Summer of Soul, dirigido por Questlove.

“Si bien es una gran pérdida no tener la experiencia en persona en Utah, no creemos que sea seguro ni factible reunir a miles de artistas, audiencias, empleados, voluntarios y socios de todo el mundo durante un festival de once días mientras las comunidades abrumadas ya están luchando por brindar servicios esenciales”, agregó el comunicado que también dio a conocer que los asistentes que compraron sus boletos pueden cambiarlos por las proyecciones en línea.

“Creemos en el poder transformador de los artistas y su trabajo. Hoy, mientras navegamos por todo lo que la pandemia nos arroja, volvemos a lo que es seguro: reunirnos, de cualquier manera que podamos”, finalizó.