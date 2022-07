Cosmo Jarvis: ¿Quién es el coprotagonista de Dakota Johnson en ‘Persuasión’?

Este fin de semana se estrenó en Netflix la película Persuación, que a su vez es una adaptación de la última novela póstuma de Jane Austen.

En ella, Dakota Johnson toma el papel de Anne Eliot, una chica proveniente de una familia clasista que vive lamentándose el hecho de que la hayan separado de su gran amor, Frederick Wentworth, por ser de distintas clases sociales.

Sin embargo, esta historia posee ciertas características que distan hasta cierto punto de la novela de época, pues presentan a una protagonista empoderada y con más libertad.

Además, el coprotagonista de Dakota, Cosmo Jarvis, es quien da vida a Frederick Wentworth y ha logrado, además de impregnarle un poco de su personalidad, captar la atención del público.

¿Quién es Cosmo Jarvis?

Harrison Cosmo Krikoryan Jarvis, mejor conocido como Cosmo Jarvis, es un actor, músico y cineasta británico nacido en Estados Unidos que actualmente tiene 32 años de edad.

En realidad su carrera inició en la música, pues en 2009 lanzó su primer álbum llamado Humasyouhitch/Sonofabitch. Dos años más tarde publicó Is the World Strange or Am I Strange?, del cual se desprende uno de sus más grandes éxitos, titulado ‘Gay Pirates’, que incluso tiene video en Youtube.

En 2020 estrenó su tercer y último disco oficial -hasta ahora-, llamado Think Bigger, que recopila 20 piezas musicales.

Por otro lado, su carrera en la actuación comenzó en 2012 con la película La Habitación Traviesa, donde tuvo el papel de Todd Keneddy; también formó parte del elenco de Espectros: El Bien Común.

Aunque no fue hasta 2015 cuando hizo su primera audición para obtener un papel en Lady Macbeth (2016), también de época, donde dio vida a Sebastian, con el que consiguió la aprobación de la crítica.

También fue parte de otras producciones como Farming (2018), Aniquilación (2018), Misión Submarino (2018) y Calm with Horses (2019), por mencionar algunas. Ademas tuvo participación en Peaky Blinders durante la quinta temporada.

Curiosamente, el actor con ascendencia armenia no tiene ningún perfil en redes sociales, por lo que únicamente se le puede seguir la pista mediante entrevistas o con las producciones en las que llegue a participar más adelante. Y bueno, en su canal de YouTube.