¿Qué es el ‘aliento Ozempic’ y por qué disparó la venta de chicles y mentas?

Los usuarios de medicamentos para bajar de peso compran también caramelos y chocolates.

Los nuevos fármacos para bajar de peso están haciendo que la gente coma menos, pero mastique más chicle.

El director ejecutivo de Hershey, Kirk Tanner, afirmó que los fármacos GLP-1 están contribuyendo a impulsar las ventas de caramelos de menta y chicles, incluyendo la marca Ice Breakers.

Las ventas minoristas de esta línea, que ahora es su tercera marca de confitería más importante, crecieron un 8 por ciento el trimestre pasado , según declaró el director ejecutivo el jueves.

“También hemos observado una fuerte demanda de chicles y productos de menta, ya que la categoría se beneficia de las tendencias favorables en el sector de los aperitivos funcionales, incluida la adopción de GLP-1”, dijo Tanner en un comunicado.

¿Por qué crece la demanda de chicles con los medicamentos para bajar de peso?

Debido a que los fármacos GLP-1 ralentizan la digestión, los usuarios pueden experimentar efectos secundarios, como náuseas, sequedad bucal y un fenómeno conocido como “aliento ozempic” o eructos. Novo Nordisk A/S fabrica Ozempic.

El impulso que ha experimentado el negocio de chicles y caramelos de menta de Hershey’s es positivo para una empresa que fabrica dulces, ya que la expansión de estos medicamentos para bajar de peso ha reducido el apetito y las compras de alimentos.

En general, los usuarios de GLP-1 siguen comprando caramelos y chocolate, en parte porque, naturalmente, vienen envasados ​​en porciones pequeñas, dijo Tanner.

“Esta es una categoría emocional”, dijo Tanner el jueves en una llamada con analistas. “Es un capricho, no una comida”.

Hershey investiga el uso de los fármacos para bajar de peso

Tanner afirmó que Hershey estaba dedicando mucho tiempo a investigar el uso cada vez mayor de los fármacos GLP-1 y a incorporarlo a sus perspectivas.

“La categoría de confitería está relativamente protegida en comparación con otras categorías de alimentos”, dijo.

Muchos usuarios de GLP-1 también se centran en consumir alimentos con mayor contenido proteico para preservar la masa muscular, ya que la pérdida rápida de peso puede provocar la pérdida tanto de músculo como de grasa.

Hershey informó además de un aumento del 17 por ciento en el consumo de sus barritas proteicas el trimestre pasado.