‘Huele a destape’: Claudia Ruiz Massieu iría por la Presidencia 2024

Los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, deben abrir con urgencia una convocatoria incluyente y plural para construir el proyecto de país y establecer reglas claras que den certidumbre al proceso de selección del candidato presidencial de la coalición Va por México, conformada por Acción Nacional, PRI y el sol azteca, rumbo a la elección presidencial de 2024, exhortó la senadora del tricolor Claudia Ruiz Massieu.

La excanciller, en entrevista con el periodista René Delgado, para su programa EntreDichos de EL FINANCIERO Bloomberg, advirtió, además, a los dirigentes del PAN y PRD que deben tener claro que los acuerdos que pueden hacer con la actual dirigencia priista “pueden tener el riesgo de no tener sustentabilidad” a partir de agosto de 2023, cuando será otro el dirigente del partido tricolor distinto a Alejandro Moreno, quien –criticó– está haciendo compromisos más allá de su mandato.

La exdirigente nacional del PRI, además, puso énfasis en que la coalición rumbo a la elección de 2024, para que pueda competir y representar un proyecto distinto al de Morena, “no puede ser una alianza y un proyecto de tres dirigentes”, por lo que “tiene que sumar muchísimo más voces de los distintos partidos para buscar ampliarse hacia la ciudadanía”.

Destacó que “el tiempo apremia” para trabajar en el programa de país, en las reglas de método de selección del candidato presidencial y además pensar en el perfil de quién será el abanderado de la coalición.

-¿Qué le dirías a Marko Cortés y a Jesús Zambrano al respecto?- cuestionó Delgado.

-La urgencia de convocar a un proceso incluyente y plural, no sólo de los tres partidos, sino una convocatoria más amplia para construir el proyecto que vamos a presentarle a la ciudadanía. Me parece vital poner ante los mexicanos un proyecto distinto al que hoy está llevándose a cabo (el de Morena) y que no compartimos- dijo.

Ruiz Massieu sugirió que un posible método para la selección del candidato de la coalición Va por México podría ser uno “similar al de las primarias que hacen en Estados Unidos, donde, con mucha anticipación, se abre la posibilidad de que cuadros de los partidos políticos decidan inscribirse y van en distintos encuentros por el país haciendo una oferta a la militancia y a la ciudadanía”.

La legisladora, por otra parte, señaló que si se establece un proyecto en el que se sienta identificada, y si hay reglas claras, “sería algo que consideraría, por supuesto que sí” sería la candidata de la coalición opositora a la Presidencia en 2024.