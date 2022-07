¿Viene la revancha? ‘Alito’ Moreno denuncia ante la FGR a Layda Sansores por filtrar audios

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, dio a conocer este sábado 23 de julio que denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

A través de su cuenta de Twitter, el priista explicó que tomó la decisión de denunciar a la funcionaria pública porque incumplió un mandato judicial federal, el cual obligaba a Sansores a no compartir audios que involucren la voz de Moreno Cárdenas.

“Denuncié ante la @FGRMexico, el hecho de que la Gobernadora de Campeche incumplió un mandato judicial federal de suspensión de plano, otorgada y ordenada por un Juez de Distrito a mi favor”, escribió en sus redes sociales.

El pasado martes 19 de julio, el dirigente nacional del PRI informó que fue notificado por sus abogados que un amparo procedió a su favor para evitar la difusión de audios que lo involucren.

‘Alito’ Moreno aclaró que las grabaciones no podrían ser difundidas en el programa “Martes del Jaguar” de la gobernadora Layda Sansores o por cualquier otro medio o vía. Incluso, no podría emitir declaraciones, opiniones, manifestaciones y comentarios en contra del priista y de su familia.

Sin embargo, ese mismo día, la funcionaria filtró un nuevo audio en contra de Moreno Cárdenas en el que presuntamente se escucha al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, hablar en contra de periodistas que realizan columnas o publicaciones que hablan mal de él.

En una conversación se le escucha decir que le habían hecho llegar un artículo a la tribuna del Congreso, en el que se hablaba mal de él. Posteriormente se escuchan diversos planes para arremeter contra la vida personal de periodistas de medios como Telesur.

“Bueno, tú sabes que aquí se habla bien de ‘Alito’ y eso quiere decir que si quieres decir algo lo escribes en tu espalda, en el periódico no escribes nada. Qué bueno que yo no tengo un periódico, cabrón. Su mamá en la primera plana: ‘Es una puta’. A mí me vale verga... aquí vale verga lo que dicen”, se escucha en el audio difundido en la transmisión de El Martes del Jaguar.