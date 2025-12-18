Este SUV familiar apuesta por híbrido enchufable y autonomía inesperada.

Estamos frente a la versión más grande de la plataforma de Super híbridos de Chirey, un SUV que busca llevará a mucha gente, siempre segura y llena de tecnología, pero sobre todo, dispuesta ahorrar combustible y llegar tan lejos cómo se pueda con menos gasolina, además de poder funcionar como un eléctrico en el día a día.

Chirey Tiggo 8 PHEV CSH

El Tiggo 8 PHEV se distingue del resto de la gama del modelo por un frente específico para la versión Super Hybrid, con parrilla cerrada y un patrón de rombos horizontales que enfatiza la eficiencia aerodinámica. El emblema retroiluminado de Chirey, la cámara frontal y las entradas funcionales hacia los radiadores refuerzan la sensación de precisión técnica. Los grupos ópticos LED con cuatro segmentos DRL y doble proyector de alto rendimiento completan una apariencia moderna, con un carácter más tecnológico que agresivo.

En los laterales, las molduras cromadas dividen el marco superior e inferior de las ventanas, mientras los espejos —en color de carrocería— integran cámaras de 360°, direccionales y proyección de luz de bienvenida. Las manijas a ras de carrocería y los rines bitono de 18 pulgadas con acabado GT Advanced Tech subrayan su orientación urbana, aunque el formato largo del poste D y la opción de tercera fila confirman su perfil familiar.

Chirey Tiggo 8 PHEV CSH

La parte posterior muestra una firma lumínica continua con intermitentes dinámicos, un spoiler superior y el distintivo Plug-in Hybrid, recordando que se trata de un SUV conectable capaz de operar como eléctrico en el uso diario.

Por dentro, el enfoque recae en la experiencia digital. El tablero agrupa una pantalla central panorámica de alta resolución y un cuadro de instrumentos digital más compacto, complementados por un head-up display que proyecta información directamente en el campo visual del conductor. El sistema multimedia, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, permite gestionar climatización, modos de manejo y configuraciones del vehículo a través de una interfaz de estilo minimalista.

Chirey Tiggo 8 PHEV CSH

Los materiales interiores reflejan un cuidado poco habitual en el segmento. Superficies con textura tipo neopreno, apliques símil madera y tapicería sintética de tacto suave cubren la mayoría de las zonas en contacto. En lugar de brillos excesivos, predomina un acabado mate que transmite sobriedad. La consola flotante aloja un cargador inalámbrico de 50 W con ventilación, varios puertos USB y un selector de modos que alterna entre funcionamiento híbrido o completamente eléctrico.

La segunda fila ofrece buen espacio y respaldos reclinables, con salidas de aire dedicadas y control de temperatura independiente. La tercera fila, aunque más justa, amplía la capacidad hasta siete ocupantes, manteniendo un piso plano que mejora la movilidad interior. El techo panorámico y la iluminación LED aportan sensación de amplitud, y el aislamiento acústico es bueno para viajes largos.

Chirey Tiggo 8 PHEV CSH

El Tiggo 8 PHEV CSH está construido sobre una estructura monocasco, con más de 65 % de acero de alta resistencia y refuerzos conformados en caliente en pilares A y B. Su batería, protegida por un blindaje de acero de 0.8 mm y sellado IP68, mantiene operatividad entre -35 °C y 55 °C, garantizando durabilidad en condiciones extremas.

El paquete de asistencia L2+ incluye dieciséis funciones activas sustentadas en un chip Qualcomm Snapdragon 8155, cinco cámaras HD y diez radares ultrasónicos. Entre ellas destacan el control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, asistente de tráfico (TJA), detección de punto ciego y cámara con visión de chasís transparente, que permite observar obstáculos bajo el vehículo. Este nivel de automatización posiciona al modelo dentro de los SUV más completos de su categoría en materia de seguridad activa.

Bajo el cofre se encuentra un motor 1.5 litros turbo de 134 hp acoplado a una caja automática de tres velocidades con dos motores eléctricos integrados. En conjunto, el sistema entrega 342 hp, una cifra notable para un SUV familiar de tracción delantera. La transmisión combina regeneración de energía y entrega de par inmediata, permitiendo desplazamientos suaves en modo eléctrico y una respuesta más enérgica en modo Sport.

Chirey Tiggo 8 PHEV CSH

La batería ofrece alrededor de 95 km de autonomía eléctrica, mientras que la combinación de gasolina y electricidad extiende el rango total a más de 1,200 km, cifra que supera ampliamente la media del segmento. La dirección eléctrica resulta precisa y directa, mientras la suspensión de ajuste suave, prioriza el confort urbano sin comprometer la estabilidad en carretera, gracias en parte al bajo centro de gravedad que aporta el conjunto de baterías.

Chirey Tiggo 8 PHEV CSH

Durante la conducción, el sistema híbrido se percibe fluido, con transiciones imperceptibles entre los motores. El freno regenerativo colabora eficazmente en la recarga y mantiene un tacto progresivo. Aunque la tracción total sería deseable para mayor agilidad, el conjunto transmite confianza y eficiencia.El Chirey Tiggo 8 PHEV CSH combina un enfoque práctico y tecnológico que lo coloca como una alternativa seria dentro del segmento de SUV medianos híbridos enchufables. Su diseño específico, la seguridad estructural, la asistencia de nivel L2+ y la destacada autonomía eléctrica, consolidan una propuesta equilibrada, especialmente orientada a familias que buscan espacio sin renunciar a la eficiencia.

Más allá de su potencia o equipamiento, su mayor mérito está en la coherencia: ofrece versatilidad, conectividad y un nivel de tecnología que rara vez se encuentra en su rango de precio, reafirmando la estrategia de Chirey por democratizar la movilidad híbrida con estándares globales... bien ahí.