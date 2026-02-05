Operación Enjambre también ‘pegó’ en el Edomex: ¿Qué presidentes municipales han sido detenidos?

Hasta ahora, la Operación Enjambre ha resultado en la detención de tres presidentes municipales en el Estado de México. (Fotos: Especial)

La reciente detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, como parte de la llamada Operación Enjambre, no ha sido un caso aislado: en el marco de esta estrategia federal también han sido detenidos otros tres presidentes municipales en el Estado de México, por su presunta relación con redes de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

El alcalde de Tequila fue detenido junto con integrantes de su administración, señalado por su presunta participación en esquemas de extorsión contra empresarios cerveceros y tequileros, así como por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque la Operación Enjambre comenzó en el Estado de México, su alcance se extendió rápidamente a otras regiones, evidenciando la presencia de grupos criminales dentro de gobiernos locales y corporaciones de seguridad.

¿Qué es el Operativo Enjambre y qué funcionarios del Edomex han sido detenidos?

La Operación Enjambre es una estrategia coordinada entre autoridades federales y estatales para investigar y sancionar a servidores públicos presuntamente involucrados en delitos como extorsión, homicidio, desvío de recursos y colaboración con grupos criminales desde el interior de sus administraciones municipales.

El operativo se desplegó inicialmente en el Estado de México tras el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Nicolás Romero, un hecho que detonó investigaciones sobre posibles redes de colusión entre funcionarios locales y organizaciones delictivas.

Desde entonces, decenas de órdenes de aprehensión han sido ejecutadas en varios municipios.

Hasta ahora, la Operación Enjambre ha resultado en la detención de tres presidentes municipales en el Estado de México, en procesos que han tenido lugar en distintos momentos desde finales de 2024 y a lo largo de 2025.

Amanalco: el asesinato que llevó al arresto de su alcaldesa

La presidenta municipal de Amanalco de Becerra, María Elena ‘N’, fue detenida el 22 de noviembre de 2024 en el marco de una de las primeras fases del operativo.

Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) revelaron que la edil habría ordenado el homicidio del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer el 25 de enero de 2023, con apoyo de La Familia Michoacana.

En diciembre de 2025, la autoridad judicial encontró pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal y María Elena fue declarada culpable del delito de homicidio calificado por la muerte del síndico y su escolta. La exalcaldesa fue condenada a 70 años de prisión.

María Elena 'N', exalcaldesa de Amanalco, fue detenida en 2024 por su presunta participación en el homicidio del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz.

Santo Tomás de los Plátanos: el matrimonio en el poder

La Operación Enjambre también alcanzó al municipio de Santo Tomás de los Plátanos, donde en distintos momentos de 2025 fueron detenidos María del Rosario ‘N’, expresidenta municipal, y su esposo, Pedro Luis ‘N’, presidente municipal electo.

De acuerdo con las investigaciones, María del Rosario ‘N’ es señalada por presuntos actos de extorsión y por mantener vínculos con la organización criminal La Familia Michoacana, mientras que Pedro Luis ‘N’ fue capturado después de haberse fugado durante un intento de detención el mismo día de su toma de protesta.

Además de ediles, la Operación Enjambre ha dado lugar a la detención de decenas de personas vinculadas a estos casos, entre funcionarios municipales, policías y familiares que habrían facilitado evasiones o encubrimientos.

En todos los casos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en conjunto con la SSPC y otras instancias, ha señalado a los implicados por delitos como extorsión, homicidio, abuso de autoridad y vínculos con organizaciones como La Familia Michoacana.