Muere Daniel Siad, cazatalentos de modelos vinculado con la red de tráfico sexual de Epstein

Daniel Said, un cazatalentos que tenía vínculos con Epstein, fue hallado sin vida en París; era investigado por su relación con la red de tráfico sexual.

Un cazatalentos de modelos con estrechos vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su domicilio de Francia.

La fiscalía local ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer la causa de la muerte de Daniel Siad, cuyo cuerpo fue hallado en un suburbio al noroeste de París.

Siad fue uno de los sujetos de una extensa investigación iniciada este año sobre los vínculos de Epstein en Francia. Siad fue acusado de violar a la modelo sueca Ebba P. Karlsson en Francia en 1990, según informaron los fiscales en aquel momento.

A raíz de la publicación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de una gran cantidad de archivos de Epstein, la fiscalía de París creó un equipo de investigación específico para analizar los documentos en busca de posibles vínculos con ciudadanos franceses.

La fiscalía de París declaró el miércoles por la noche que la investigación continúa, a pesar del fallecimiento de Siad. Añadió que 24 mujeres se han presentado o han sido identificadas, según consta en los archivos del Departamento de Justicia, por denuncias relacionadas con Siad u otras personas.

Los documentos del Departamento de Justicia muestran que Siad mantuvo correspondencia con Epstein durante varios años, haciendo referencia con frecuencia a los viajes de reconocimiento que realizaba a Europa del Este y Escandinavia. En ocasiones, ambos discutían sobre el dinero que pagarían por los servicios de Siad y por el transporte de las mujeres que había conocido.

En un intercambio de correos electrónicos en mayo de 2014, Epstein le escribió a Siad sobre una mujer: «No quiero hablar con ella. Si le pagas el billete de vuelta a Letonia, te lo reembolsaré». Siad respondió que se encargaría de ello. «Gasta algo de los 10.000 y vete a Escandinavia. Te daré más dinero a tu regreso. Buena suerte», le contestó Epstein.

Epstein no tenía un rol formal en el mundo del modelaje, pero solía pedir a sus asociados que lo presentaran a modelos aspirantes. Invirtió en una agencia, MC2, cuyo propietario, Jean-Luc Brunel, también fue mencionado en la investigación francesa sobre la red de tráfico sexual de Epstein. Los correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia muestran que Siad trabajó con Brunel, quien se suicidó en 2022 mientras esperaba juicio por cargos que incluían la violación de menores.

Otro correo electrónico muestra a Brunel y Epstein hablando sobre los honorarios de Siad —3.000 euros (3.424 dólares) al mes— por viajes de reconocimiento.

“Era de dominio público que Siad era el reclutador de Epstein y que le proporcionaba chicas jóvenes para que las agrediera”, declararon en un comunicado William Bourdon y Colomba Grossi, abogados de Karlsson.

“La inacción de la Fiscalía de París es escandalosa y demuestra el desprecio de las autoridades públicas hacia las víctimas de delitos sexuales, incluso cuando estos delitos están vinculados a la red de trata de personas establecida por Epstein y sus cómplices”, afirmaron.

Las conversaciones de Siad estaban siendo interceptadas, pero esto no había arrojado pruebas que justificaran su arresto inmediato, según informaron los fiscales de París en un comunicado el miércoles. Añadieron que han solicitado asistencia a Estados Unidos y que están colaborando con las autoridades polacas.

La abogada de Siad, Menya Arab-Tigrine, declaró que su cliente siempre había mantenido su inocencia y que nunca había sido procesado ni implicado formalmente en ningún procedimiento judicial.