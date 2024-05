Marea Rosa 2024 en CDMX: ¿Dónde y a qué hora se concentrarán el domingo 19 de mayo?

¡CLARO QUE ESTÁS LISTO! Te has preparado con valor para esta recta final. No olvides invitar a tus familiares y amigos este domingo. ¡CONTAMOS CONTIGO! #DefendamosLaRepública



Regístrate en: https://t.co/7o5yikkPrH



🗓️ 19 mayo /⏰ 9:30 am /📍En el Zócalo de la CDMX /🌎 Y diversas… pic.twitter.com/N5PSxVh4L9