Clara Brugada tiene plan B y C si no gana candidatura de Morena a CDMX: ¿Qué opciones analiza?

Clara Brugada explicó que, de no llegar a ganar la candidatura por la CDMX, una de sus opciones sería ocupar la Coordinación de la 4T.

‘Tengo confianza plena’... Así respondió este miércoles Clara Brugada, aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, a los cuestionamientos sobre su futuro si no gana la candidatura como Jefa de Gobierno.

En entrevista para Radio Fórmula, Brugada explicó que, de no lograr la candidatura en la CDMX por Morena, una de sus opciones sería ocupar la Coordinación de la 4T; sin embargo, aseguró que está confiada en que logrará el triunfo en CDMX.

“El plan A es ganar, el plan B es ser la Coordinadora y el plan C es el plan convocado por Morena en C de Claudia, C de Clara, arriba corazones vamos a ganar”, declaró.

Ante esto, la morenista descartó regresar a la alcaldía Iztapalapa o buscar un escaño o curul en el Congreso si sus planes no salen como pretende. “No estoy interesada en tener algún cargo legislativo y mucho menos, vamos a ganar esta Ciudad y le va a ir muy bien a la Ciudad”, dijo.

Al ser cuestionada sobre si armaría ‘un movimiento brugadista’ si pierde la candidatura a la CDMX, la aspirante aseguró que esa opción no está contemplada y acatará los resultados que dé a conocer Morena: “Yo voy a aceptar, yo respeto totalmente y lo más importante es salir unificados”.

Además, Brugada explicó que merece ganar porque “salgo de gobernar la zona más difícil de la Ciudad de México, he gobernado la cuarta parte de la CDMX y hemos dado buenos resultados, soy la alcaldesa mejor evaluada”.

Incluso, recalcó que en Iztapalapa construyó paz con la construcción de las Utopías, además de que tenía buena coordinación con su actual compañero, Omar García Harfuch, con quien trabajó para revisar la inseguridad en dicha alcaldía.

“Yo dirigía todas las mañana el gabinete de seguridad, yo hacía la estrategia de los mandos de la Secretaría, los mandos de la Guardia Nacional, los mandos de la Policía Auxiliar (...) revisábamos calle por calle, bajo mi dirección, yo sí me siento parte de este gran logro”, dijo.

Por ello, reiteró que “son muchos elementos que hacen en mí una mejor opción” y destacó que su objetivo es una Ciudad de clases medias, además de resolver la inseguridad y el tema del agua ‘para todos’.