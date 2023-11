Las ‘puñaladas’ de ‘Alito’ Moreno: Así ‘traicionó' a Beatriz Paredes y Adrián Rubalcava en el Frente

Y cuando despertó, el PRI encontró que también se quedó sin la candidatura del Frente Amplio por México para la jefatura de Gobierno en la CDMX.

El Revolucionario Institucional ya se había quedado sin un candidato emanado de sus filas para las elecciones presidenciales, algo que nunca había ocurrido en los más de 90 años de historia del partido, cuando su abanderada Beatriz Paredes fue superada en la encuesta del Frente por Xóchitl Gálvez, y también le dijo adiós esta semana a la posibilidad de tener a un priista como próximo jefe de Gobierno.

De noche y además en viernes, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, anunciaron un “acuerdo de unidad” por el que designaron a Santiago Taboada, alcalde con licencia de Benito Juárez, como el precandidato del Frente para la jefatura de Gobierno de la CDMX.

“En el contexto de selección del candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la coalición informa que, conforme a la convocatoria correspondiente, el órgano de gobierno de la coalición determinó que solo uno de los aspirantes logró el consenso de los tres integrantes de esa instancia para ser considerado precandidato”, expuso.

Santiago Taboada por el PAN; Adrián Rubalcava por el PRI, y Luis Espinosa Cházaro por el PRD eran los contendientes por la nominación.

‘Alito’ Moreno traiciona a Adrían Rubalcava

“A Alejandro Moreno le dije y le digo hoy en los medios de comunicación: Alejandro, no tienes palabra, has sido irresponsable, lamento muchísimo tu decisión de tratarme de la manera en que me trataste”, publicó el 18 de noviembre.

De acuerdo con Ruvalcaba, Moreno le informó de la decisión del Frente por un mensaje de WhatsApp y la discusión con el dirigente nacional del PRI escaló después a conversación llena “de insultos y señalamientos”.

Rubalcava también anunció su renuncia al Revolucionario Institucional y criticó que el Frente hubiera elegido a “alguien quien tiene vínculos con el crimen”, en referencia a las acusaciones contra Taboada en el caso del Cártel Inmobiliario.

“Me utilizaste y no se vale. Hablar con la verdad lo da todo. Esto no me lastima solamente a mí, sino también a la sociedad que tiene la esperanza de encontrar una opción. El Frente Amplio sí traiciona. No tengo pensado un plan B. Hoy me separo del PRI Nacional”, sostuvo.

La primera traición de ‘Alito’: Así dejó sola a Beatriz Paredes

Frente Amplio por México Paredes fue la única candidata del PRI en la terna final del FAM para elegir a su aspirante presidencial. (Octavio Zaldivar)

‘Alito’ Moreno ya traía ‘afilado’ el puñal desde el proceso del Frente para elegir a su ‘taparrosca’ presidencial. Solo dos candidatas quedaron al final: Xóchitl Gálvez y la priista Beatriz Paredes.

De acuerdo con las reglas establecidas por la alianza de la oposición, la precandidata iba a ser elegida con base en los resultados de una encuesta de opinión y una consulta ciudadana. Sin embargo, al final no fue así.

El Frente Amplio por México adelantó la publicación de los resultados de la encuesta de opinión, en la que Gálvez derrotó por más de 10 puntos porcentuales a Paredes. Horas más tarde, ‘Alito’ Moreno anunció el respaldo del PRI para Gálvez para ser la abanderada de la alianza... y lo hizo sin la presencia de Paredes.

“Somos inteligentes y claros, y cuando hay ventajas claras, hay que ir con la alternativa más competitiva. Beatriz Paredes es una gran compañera y es nuestra amiga, hemos estado en comunicación permanente. La información indica una ventaja amplia y consolidada por parte de Xóchtil Gálvez, y en ese sentido, y con toda responsabilidad debemos actuar en función y con estrategia”, dijo en mensaje a medios.

Paredes anunció finalmente que dejaba el proceso interno del Frente y sostuvo después una reunión con Xóchitl Gálvez en la que hablaron sobre los trabajos para consolidar la alianza opositora rumbo a las elecciones de 2024.

‘Alito’ Moreno siempre sostuvo que no presionó a Beatriz Paredes para ‘hacerse’ al costado y declinar por Gálvez (como sí lo hizo Santiago Creel), pero reconoció que las encuestas que se tenían al momento no favorecían a la exgobernadora de Tlaxcala.