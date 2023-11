Santiago Taboada es designado precandidato del FAM a la jefatura de Gobierno de CDMX

Los líderes nacionales del Frente Amplio por México abandonaron su método de elección, debates y encuestas, y lanzaron al panista Santiago Taboada como su candidato de “unidad” para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En un comunicado nocturno, los presidentes del PAN, PRI y PRD, anunciaron que sólo uno de los aspirantes registrados -el panista Santiago Taboada, el priista Adrián Rubalcava y el perredista Luis Espinosa Cházaro- logró el consenso de los tres partidos.

“En el contexto de selección del candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la coalición informa que, conforme a la convocatoria correspondiente, el órgano de gobierno de la coalición determinó que sólo uno de los aspirantes logró el consenso de los tres integrantes de esa instancia para ser considerado precandidato”, expuso.

Anunció que “el ciudadano Santiago Taboada Cortina recibió el respaldo de la totalidad de los integrantes del órgano de gobierno y, por lo tanto, es considerado precandidato de la Coalición Va X la Ciudad de México a la Jefatura de Gobierno”.

Conforme a la convocatoria correspondiente, el órgano de gobierno de la coalición ha determinado que @STaboadaMx logró el consenso unánime de los integrantes de esta instancia, convirtiéndose en el precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.



Mi reconocimiento… pic.twitter.com/SDDqZXkTOs — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 18, 2023

Adrián Rubalcava protesta por decisión de líderes del PRI, PAN y PRD

Por su parte, Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa con licencia temporal, solicitó a los tres partidos del Frente Amplio por México (PRI, PAN y PRD) transparentar el proceso interno de selección de candidato a Jefatura de Gobierno de la CDMX a fin de no dañar la democracia interna y evitar un “descalabro terrible” en el 2024.

En conferencia, advirtió que debemos “dejar a un lado las intenciones mezquinas de algunos pequeños grupos que tienen intenciones personales y que pueden dañar hoy la competitividad que tenemos en la ciudad”.

Rubalcava, fijó postura ante el retraso en la validación de precandidatos opositores rumbo a 2024 y la cual tenía que haber salido a las 18:00 horas de este viernes para iniciar precampañas y dejó en claro que a ningún candidato se le debe descalificar o sacar del proceso.

Destacó que las encuestas lo favorecen en la aceptación de la ciudadanía como aspirante del Frente por ser “el más competitivo, tengo menos negativos y he gobernado más veces, lo que me hace con más experiencia, no estoy envuelto en ningún escándalo y estamos a la cabeza en las encuestas para poder contender por la ciudad”.

Se consideró el “único candidato de la CDMX que es conciliador, que ha sido respetuoso de las instituciones, que no se ha confrontado con los gobiernos, que ha hecho una gran labor, que ha sido 4 veces alcalde, que en su comunidad lo quieren, que es responsable, que es carismático, que no tiene las manos sucias, que tiene la posibilidad de ganar la ciudad”.

En tanto, dijo, “enfrente tienes a un contendiente que está desgastado, confrontado, que salió de un proceso antidemocrático que lo dejó fracturado y que ahorita es el momento de salir a pescar esos liderazgos que dejó el proceso y convencer a la ciudadanía que se quedó desencantada”.

Para el alcalde y precandidato del PRI ante el FAM “lo justo es que tanto a Luis Espinoza Cházaro como a Santiago Taboada y un servidor se nos permita contrastar ideas y sumar esfuerzos, porque en caso de no caminar este proceso interno juntos, lo más probable es que se generaría un sentimiento antidemocrático en la sociedad que nos llevaría a perder la posibilidad de gobernar la Ciudad”, dijo.