La ‘venganza’ de Adrían Rubalcava vs. ‘Alito’ Moreno: Buscará ratificar a Ernestina Godoy en FGJ

A dos días de renunciar a su militancia en el PRI debido a “una decisión de su dirigente”, Alejandro ‘Alito’ Moreno, Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa con licencia, delineó sus primeras acciones, entre las que destaca buscar la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX.

En una serie de publicaciones en X, antes Twitter, Rubalcava señaló que la decisión de apoyar a Ernestina Godoy responde a la “traición” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que anunció a Santiago Taboada como precandidato único del Frente Amplio por México para la Jefatura de la CDMX en las elecciones 2024.

Rubalcava aseguró: “En el tema de la fiscal de la CDMX, hoy aclaro que los diputados capitalinos que simpatizan conmigo: vamos a ratificar a Ernestina Godoy, por la traición.

“Extrañaré a mis amigos del PRI, sin duda (…) Próximamente vendré a anunciar cuál será el siguiente paso en mi carrera”, agregó.

En el tema de la fiscal de la CDMX, hoy aclaro que los diputados capitalinos que simpatizan conmigo: vamos a ratificar a Ernestina Godoy, por la traición. — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 20, 2023

La publicación generó respuestas negativas de parte de usuarios de X, quienes indicaron: ¿Y nosotros, los capitalinos, qué culpa tenemos de te hayan “traicionado”?

El proceso de ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía capitalina requiere de 44 votos a favor de los 66 legisladores del Congreso de la Ciudad de México; sin embargo, actualmente, Morena y sus aliados cuentan con 38 votos en apoyo de Godoy.

¿Qué diputados de CDMX tienen en sus manos la ratificación de Ernestina Godoy

La posible ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de la CDMX depende de los votos de los diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

Los 31 legisladores capitalinos que pueden decidir si Godoy continúa al frente de la Fiscalía de Justicia de CDMX son:

Ernesto Alarcón - PRI

Guadalupe Barrón - PRI

Jonathan Colmenares - PRI

Mónica Fernández - PRI

Maxta González - PRI

Tania Larios - PRI

Esthér Sánchez - PRI

Fausto Zamorano - PRI

Federico Döring Casar - PAN

Luis Alberto Chávez García- PAN

Federico Chávez - PAN

Héctor Barrera - PAN

Aníbal Cañez - PAN

Diego Garrido - PAN

Frida Guillén - PAN

Luisa Gutiérrez - PAN

Claudia Montes de Oca - PAN

América Rangel - PAN

Gabriela Salido - PAN

Ricardo Rubio - PAN

Raúl Torres - PAN

Ana Villagrán - PAN

Gabriela Quiroga - PRD

Víctor Lobo - PRD

Polimnia Romana - PRD

Daniela Álvarez - MC

Carlos Fernández - MC

Royfid Torres - MC

Jorge Gaviño - Independiente

Gonzalo Espina - Independiente

Andrea Vicenteño - Independiente

¿Qué sigue para Adrián Rubalcava tras renunciar al PRI?

A pesar de que señaló que próximamente dará a conocer sus siguientes pasos en su trayectoria política, el alcalde de Cuajimalpa con licencia dijo que otros partidos ya lo buscaron tras su renuncia al PRI. Entre las organizaciones que se le han acercado están Movimiento Ciudadano, el Verde Ecologista y a Morena.

“¿Qué sigue ahora? Me ha buscado MC, el Verde Ecologista, Morena. Los partidos me quieren, pero no estoy seguro de una desbandada dentro del PRI, aunque hoy le doy la razón a Osorio Chong y le pido una disculpa”.

¿Qué sigue ahora? Me ha buscado MC, el Verde Ecologista, Morena. Los partidos me quieren, pero no estoy seguro de una desbandada dentro del PRI, aunque hoy le doy la razón a Osorio Chong y le pido una disculpa. — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 20, 2023

Miguel Ángel Osorio Chong también renunció al PRI en julio pasado, cuando anunció el que creará el movimiento “Congruencia con México”.

Osorio Chong se fue del PRI junto con Nuvia Mayorga, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y otros líderes junto con un grupo de liderazgos luego de acusar a Alejandro Moreno de haber encabezado “la peor dirigencia” en la historia tras perder 21 de 23 elecciones durante su periodo al frente del tricolor.

“Hoy el PRI está extraviado, ausente y con una dirigencia soberbia, que solo se preocupa por construir incondicionales y alejarse de la sociedad (...) Alejandro Moreno en poco tiempo miró solo para sus propios intereses y ambición”, dijo Osorio Chong al renunciar.

¿Por qué Adrián Rubalcava renunció al PRI? Estas son sus razones

El pasado sábado 18 de noviembre, Adrián Rubalcava hizo pública su salida del Revolucionario Institucional, tras la designación de Santiago Taboada como precandidato único del Frente Amplio (FAM) a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Durante su mensaje, Rubalcava criticó a la dirigencia nacional del PRI y a su presidente, Alejandro ‘Alito’ Moreno, por “utilizarlo” y “traicionarlo”, ya que desde un inicio le habían prometido su apoyo para la candidatura.

“A Alejandro Moreno le dije y le digo hoy en los medios de comunicación: Alejandro, no tienes palabra, has sido irresponsable, lamento muchísimo tu decisión de tratarme de la manera en que me trataste”.

Este lunes, Adrían Rubalcava regresó al embate en contra de ‘Alito’ Moreno y el PRI a través de sus redes sociales.

A través de un hilo en X, el político se dijo “muy decepcionado porque siempre le entregué resultados al PRI. A nivel nacional entregué el mejor gobierno, así como en la ciudad. Hace 4 meses yo pedí votación abierta, dijeron que no, después votación de la militancia y dijeron que no, después el método de debates, intercambio de ideas y se firmó un convenio.”

Pese a esos acuerdos, dijo, “Me enteré de la designación (de Santiago Taboada como precandidato) mientras yo estaba grabando los spots de mi precampaña, gracias a un tweet que alguien de mi equipo me enseñó y ahí se desató la conversación en la que Alejandro Moreno y yo nos dijimos hasta de lo que nos íbamos a morir. Él y yo vimos las encuestas y yo había crecido.”

Rubalcava insistió en sus amagos en contra de ‘Alito’ Moreno: “Repito a Alejandro Moreno que lo que me hizo no tiene nombre: te veré sin duda en el Senado o en el Congreso, deja de fallarle a la gente. Yo te respaldé y critiqué a los que se fueron, te defendí con amigos del partido y hoy lo entiendo. Esto no se lo merece el partido, ni Xóchitl (Gálvez)”.