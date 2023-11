Adrián Rubalcava pide licencia en Cuajimalpa: ‘Me despido de un lugar que amo’

Otro ‘gallo’ dijo ‘presente’ en la carrera para elegir al candidato o candidata del Frente Amplio por México que buscará quitarle la jefatura de Gobierno a Morena en 2024.

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, pidió licencia al Congreso de la Ciudad de México para separarse de su cargo por 15 días, entre el 7 y 21 de noviembre.

De último minuto, la alianza opositora acordó el método de elección para su candidato en la Ciudad de México, y determinó que las y los interesados podrán inscribirse para participar en el proceso a partir del próximo miércoles 15 de noviembre.

Adrián Rubalcava dice adiós a Cuajimalpa: ‘Me despido de un lugar que amo’

El priista también publicó un video de despedida en su cuenta de X (red social conocida antes como Twitter).

“Me dirijo con ustedes con un nudo en la garganta, lágrimas en los ojos y un sentimiento de gratitud en el corazón. Es un momento agridulce para mí porque me despido de un lugar que amo y al que he tenido el honor de servir durante muchos años. Miro hacia atrás y solo me lleno de satisfacción con l que hemos logrado”, dijo.

De acuerdo con la última encuesta de El Financiero, Rubalcava está empatado en segundo lugar en la intención de voto por detrás de Santiago Taboada, alcalde panista de Benito Juárez, quien tiene el 19 por ciento de las preferencias electorales en la CDMX.

¿Qué alcaldes del Frente Amplio por México pidieron licencia?

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, pidió licencia a inicios de octubre. Durante los 16 días en los que estuvo separada de su cargo, realizó giras por la Ciudad de México en las que no todo marchó a la perfección.

La alcaldesa estaba visitando la Central de Abasto en Iztapalapa el pasado 4 de octubre, cuando un grupo de hombres bloquearon el contingente en el que iba.

“No me voy a ir, no me voy a ir, eh (...) “Me están secuestrando, me están secuestrando”, dijo.

Otra militante de la oposición que recurrió a esta estrategia fue Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. Inicialmente, pidió licencia por 30 días, pero el Congreso de la CDMX le negó el permiso.

Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, aseguró que la negativa fue en represalía porque la bancada del PAN ya adelantó que votará contra la ratificación de Ernestina Godoy como fiscala capitalina.

“Una vez más un incumplimiento de Morena (…) desde que fueron las licencias de la Jefa de Gobierno teníamos un acuerdo político, habíamos aprobado la licencia de Claudia, todos los grupos parlamentarios”, detalló en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Esta semana, Lía Limón dijo que pedirá nuevamente licencia, aunque esta vez por 15 días.

“Hoy estaré en el Congreso acompañada de vecinas, vecinos (...) ya no es solicitud, porque mi solicitud, como saben, me la negaron, será un aviso de una licencia por 15 días que la ley permite”, sostuvo en el programa Ciro Gómez Leyva por la Mañana.