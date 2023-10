‘Me están secuestrando’: Sandra Cuevas se enfrenta con ciudadanos en Central de Abasto

Sandra Cuevas, alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, visitó este miércoles Iztapalapa como parte de sus recorridos por la Ciudad de México; no obstante, enfrentó un incidente en el que personas la retuvieron cuando circulaba.

La funcionaria se encuentra realizando recorridos por distintas zonas de las 16 alcaldías y, por ello, este miércoles acudió a la Central de Abasto.

Ahí, un grupo de hombres retuvieron a la alcaldesa y le impidieron avanzar a bordo de su cuatrimoto. El tenso momento quedó grabado en video, donde se observa cómo un grupo de personas la rodean para que no recorra las calles durante su visita. La alcaldesa con licencia, enfurecida, advierte que no se moverá.

“No me voy a ir, no me voy a ir, eh”, señala Cuevas mientras los hombres empujan y mueven su cuatrimoto. En otro video captado por medios también se observa que la alcaldesa acusa: “Me están secuestrando, me están secuestrando”.

#ÚltimoMomento Un grupo de hombres retiene en Iztapalapa a la alcaldesa Sandra Cuevas https://t.co/lQGrhwPuQf @SandraCuevas_ pic.twitter.com/J9n6ozyCAT — Quadratín México (@QuadratinMexico) October 4, 2023

En el video también se escucha al equipo de Sandra Cuevas decir que van a lastimarla, mientras las personas sujetaban la cuatrimoto.

Momentos antes, en sus redes sociales, Cuevas emitió un saludo a Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa: “Lic. @ClaraBrugadaM : Reconociendo su liderazgo en la @Alc_Iztapalapa y logros con los pueblos, barrios originarios y Utopías, le informo que visitaré algunos de sus lugares teniendo diversas actividades; haciendo equipo con las 16 alcaldías para construir juntos la #NuevaCapital”.

Motos de Sandra Cuevas se van al corralón

Las motos en las que viajaba Sandra Cuevas y sus acompañantes han sido llevadas al corralón, según informó este miércoles el jefe de Gobierno, Martí Batres. Esto debido a que invadieron vías primarias en la Central de Abasto. Además, los vehículos no llevaban placas.

“Respecto a las motocicletas, nos informan los compañeros que estas fueron remitidas a un depósito vehicular, al corralón, por los hechos que mencioné: la obstrucción de la circulación a ciertas vialidades, al parecer primarias, y por otro lado no traían placas”, destacó.

“Hay muchos personajes de unas fuerzas políticas, y de las otras, que andan recorriendo la ciudad con plena libertad. Se puede recorrer la ciudad, hay que coordinarse con las autoridades correspondientes, en su caso, si se ocupa un espacio que ocupe dicha coordinación”, apuntó Batres.