Adrían Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, va por la CDMX; se ‘destapa’ como aspirante de la oposición

El priista Adrián Rubalcava apuró a los partidos del Frente Amplio por México, PRI, PAN y PRD, para definir ya el método y la candidatura para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, o que de lo contrario, solicitará licencia, a principios de octubre, para proponerse al cargo.

El alcalde de Cuajimalpa consideró que si el proceso interno se deja hasta para noviembre, como lo pretenden las dirigencias nacionales y locales —dijo—, y si se hace “por designación” y no por un proceso democrático, “nos van a llevar directamente a una derrota”.

En entrevista en un evento de la alcaldía, el funcionario estimó que “hay muchos aspirantes de la alianza que tienen grandes cualidades, y si no se les toma en cuenta vamos a fraccionar a la alianza y eso nos va a llevar a una inevitable derrota”.

Reveló que las dirigencias “quieren aventar el proceso hasta el 5 de noviembre; para nosotros eso es una tragedia, se tiene que decidir de manera inmediata”.

“Yo he estado platicando con mi dirigencia estatal, me ha propuesto que se pueda adelantar y, en caso de que no se pueda resolver de manera conjunta con todos los partidos, dijo que estaría el PRI sacando su propuesta y, posteriormente, empatándola con los demás partidos”.

Por eso —afirmó— “yo estoy considerando que estaría solicitando licencia a principios de octubre, estamos a 15 días”.

Explicó que “antes voy a hablar con la dirigencia, no me quiero adelantar, pero en caso de que no haya repuesta, tendría que valorar tener que renunciar, independientemente de que ya esté definido el método”.

Insistió en que “no podemos ver cómo nuestros rivales están caminando por las calles y nosotros aquí enfrascados”.

De antemano, Ruvalcaba se considera él mismo como “el candidato conciliador y el que ganaría la contienda”.

No obstante, el priista resaltó que ha insistido en que sea un método y un proceso democrático y no de designación, “para no fraccionar la alianza.

Ya diversos políticos de la oposición han anticipado su deseo de participar en la contienda para la jefatura de Gobierno, entre ellos, el diputado federal priista Xavier González Zirión; el alcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada; la senadora también del PAN, Kenia López; el diputado federal del PRD, Luis Espinoza Cházaro; la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, entre otros.