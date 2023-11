Lía Limón advierte que ingresará su licencia al Congreso de CDMX: ‘Ya no es solicitud, es aviso’

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, advirtió este lunes 6 de noviembre que ingresará una licencia de 15 días ante el Congreso de la Ciudad de México, después de que le negara este permiso para competir por la candidatura del Frente Amplio a la Jefatura de Gobierno.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Lía Limón explicó que hoy estará en el Congreso capitalino acompañada de vecinos para presentar su licencia, aunque esta vez, dijo, no será para solicitar permiso y solo avisará, ya que la ley se lo permite.

“Hoy estaré en el Congreso acompañada de vecinas, vecinos, a las 10 am ingresando mi licencia, ya no es solicitud, porque mi solicitud, como saben, me la negaron, será un aviso de una licencia por 15 días que la ley permite”, sostuvo.

La alcaldesa aclaró que su único propósito es poder participar en la contienda interna del Frente Amplio por México, “como ustedes saben, ayer quedó registrada la coalición a la CDMX y en ese sentido estaré hoy iniciando mi licencia para poder contender”.

Ante esto, lamentó que la semana pasada le negara la licencia el Congreso de la CDMX y adelantó que a partir de hoy iniciará el permiso para ausentarse de su cargo como titular de la alcaldía de Álvaro Obregón:

“15 días a partir de hoy, lamentable que hace una semana hayan rechazado mi licencia, no tenían ninguna razón para hacerlo, fue absurdo, la verdad y me queda claro que lo que me tienen es miedo, no me quieren ver contender”, añadió.

Balean a colaborador cercano de Lía Limón

Lía Limón explicó que el pasado viernes Juan Pablo Izquierdo, jefe de servicios generales de la alcaldía Álvaro Obregón, fue atacado a balazos. Ante esto, detalló que “no está fuera de peligro, está grave”, pero afortunadamente la bala no penetró en el cráneo.

“La bala no penetró en el cráneo; sin embargo, le explotó el ojo izquierdo, hoy lo intervienen, hoy empezará la cirugía pasadas las 9 de la mañana, de acuerdo con lo que me dijeron los doctores”.

El hecho fue calificado por la alcaldesa como una tragedia tragedia, ya que asegura que Juan Pablo Izquierdo “es un buen servidor público cercano a mí, es un servidor público dedicado a su trabajo, a mí esto la verdad me llama muchísimo la atención”.

Ante esto, Limón insinuó que el incidente podría estar relacionado con sus aspiraciones para contender por CDMX. “Espero que no tenga nada que ver con eso y que sea un intento de amedrentarme, de amedrentar el equipo, espero sea esto punto y aparte”.