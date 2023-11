Disparan a colaborador cercano de Lía Limón: ‘Ojalá no sea un intento de amedrentarme’

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón y aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, exigió a las autoridades capitalinas investigar con seriedad el ataque ocurrido el viernes pasado hacia uno sus colaboradores cercanos para confirmar o descartar si se trató de una amenaza dirigida en su contra.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la funcionaria indicó que Juan Pablo Izquierdo Medina, encargado de la dirección territorial de La Era, no contaba con alguna amenaza previa, ni siquiera estaba enfrascado en algún conflicto que pudiera derivar en una agresión.

“No hay ningún motivo, es una persona pacífica, no es de conflictos, no es de pleitos, no estaba peleado con nadie, no tenía enfrentamiento, confrontación con nadie y es un funcionario dedicado”, señaló.

El 3 de noviembre por la noche, un sujeto armado disparó contra Izquierdo mientras se encontraba al interior de su automóvil, cerca de las instalaciones de la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con Limón, el agresor se encontraba afuera de la casa del funcionario, esperando el momento para atacar.

En un video tomado por las cámaras de seguridad de la zona se puede observar cómo el sujeto se acerca corriendo al auto de Izquierdo, dispara directo en la ventanilla e intenta hacerlo una segunda vez, pero el arma se traba, por lo que procede a alejarse rápidamente.

Desafortunadamente, la bala logró impactar en el rostro del funcionario, dejándolo gravemente herido en su ojo izquierdo.

“La bala no penetró en el cráneo; sin embargo, le explotó el ojo izquierdo, hoy lo intervienen, hoy empezará la cirugía pasadas las 9 de la mañana, de acuerdo con lo que me dijeron los doctores”, detalló Limón.

La alcaldesa pidió a las autoridades tomar con seriedad el tema e investigar si el ataque contra su colaborador guarda relación con su trabajo en la alcaldía.

“Espero que no tenga nada que ver con eso y que sea un intento de amedrentarme, de amedrentar el equipo, espero sea esto punto y aparte”, insistió.

Un colaborador muy cercano a mí sufrió ayer un atentado, una agresión que la sentimos propia.



Exigimos a las autoridades que se esclarezcan los hechos, porque las y los ciudadanos merecen vivir los procesos políticos que se avecinan, en paz y con seguridad. pic.twitter.com/NOrJZ2SPyT — Lía Limón (@lialimon) November 4, 2023

Fiscalía de CDMX investiga atentado contra colaborador de Lía Limón

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya integra una carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido en contra de Juan Pablo Izquierdo.

De acuerdo con un comunicado compartido el domingo, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Álvaro Obregón tomó conocimiento del caso, por lo que procedió a ordenar la búsqueda y levantamiento de indicios.

Mientras tanto, elementos de la Policía de Investigación (PDI) realizan la búsqueda de posibles testigos, así como el análisis de los videos recuperados por las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

Asimismo, la Fiscalía integró una célula multidisciplinaria de la Dirección General de Atención a Víctimas con el fin de brindar apoyo a los familiares de Izquierdo.