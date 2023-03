Layda Sansores vs. Lía Limón: ‘Alcaldesa de Álvaro Obregón miente en declaración de bienes’

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón miente en su declaración de bienes, por eso la vamos a denunciar, aseguró la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

Dio a conocer que no vive en la Álvaro Obregón, sino en un departamento en el Edificio Rubén Darío en Polanco, cuyo costo es de 6.9 millones de dólares. Y además dice que todas las propiedades que posee que son varias han sido producto de donaciones. “Si que tiene suerte”.

Sin embargo, desde antes de ser alcaldesa ya había apartado un departamento en ese edificio y si presume de pobreza, no se entiende como lo pensaba pagar.

Me acusan de corrupta, aseguró Layda Sansores, pero la corrupción está en la Álvaro Obregón con Lía Limón, quién a través de empresas fantasma, desvía millones de pesos, como ejemplo citó los 22 millones de pesos que destinó en Logística para contratos de arrendamiento de esas empresas inexistentes.

Las alcaldías en manos de los panistas son las más corruptas y todavía se atreven a demandar como me han dicho que me van a denunciar por ayudar a los habitantes del municipio de El Carmen para que no paguen al cruzar el puente de Zacatal.

Si es así estoy dispuesta a enfrentar esa denuncia, una más que quedará en manos de mi abogado.

Lía Limón es una mentirosa, pues además de presumir pobreza no vive en la Álvaro Obregón; sin embargo exhibe en sus redes sociales fotos de su departamento de lujo en Polanco, aseguró Sansores..

Por otra parte, Layda Sansores inició su programa Martes del Jaguar hablando de las mujeres y su papel en el gobierno de la Cuarta Transformación y dijo que de nueve gobernadoras, siete son de Morena, lo que habla muy bien de su Partido.

También se refirió que la Reforma Electoral y dijo que el INE claro que se toca y habló de los sueldos de Ciro y Lorenzo Córdoba, lo que ellos quieren es que no voten los migrantes porque Andrés Manuel López Obrador tiene una enorme simpatía con este sector.