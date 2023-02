Lía Limón contesta a Layda Sansores: ‘Mi declaración no tiene una sola mentira’

Luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, señalara presuntas irregularidades en la declaración patrimonial de Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, quien aseguró que no ha mentido en la información que entregó desde que es funcionaria pública.

“Lo he dicho desde hace tiempo, Morena persigue a la oposición, no a la corrupción. Mi declaración no tiene una sola mentira, mi patrimonio completo está declarado y no tengo nada que ocultar, pero entiendo que el león (y el jaguar) creen que todos son de su condición”, escribió la alcaldesa en Twitter.

Mi declaración no tiene una sola mentira, mi patrimonio completo está declarado y no tengo nada que ocultar, pero entiendo que el león (y el jaguar) creen que todos son de su condición. https://t.co/Hxz1DRA3BI — Lía Limón (@lialimon) February 15, 2023

Lía Limón escribió el mensaje, en redes sociales, luego de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijera que no se descarta que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie una investigación en su contra.

“Tiene que revisarse por parte de la contraloría y, en su caso, de la Fiscalía. Normalmente cuando hay una noticia así se inicia un procedimiento”, dijo Claudia Sheinbaum, durante su conferencia.

Layda Sansores también afirmó que Lía Limón difamó y mintió junto con Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, para dañar su el trabajo que realizó durante su gestión como alcaldesa de Álvaro Obregón, por lo que se lleva ‘el Pinocho de Oro’.

La gobernadora de Campeche apuntó a que probablemente, Lía Limón, del Partido Acción Nacional (PAN) pudo haberse beneficiado de un supuesto enriquecimiento ilícito, al exponer supuestas diferencias entre sus declaraciones patrimoniales y los documentos de compra-venta de los inmuebles.

Sansores hizo un análisis del domicilio que presentó Lía Limón como prueba de que llevaba más de seis meses viviendo en la alcaldía Álvaro Obregón, pues indicó que no es una casa, sino una oficina que tenía un valor de ocho millones de pesos

“Ese fue el domicilio que dio porque tiene que haber vivido seis meses antes en la alcaldía, pues ahora resulta que era una oficinita que se la donó su mamá”, dijo Sansores durante la transmisión de su programa “El mates del Jaguar”.