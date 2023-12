El ‘PRIMOR’ revive: Grupo de expriistas ‘progresistas’ anuncian su apoyo a Sheinbaum

Un grupo de exmilitantes del PRI, entre los que están Eruviel Ávila y Alejandro Murat, exgobernadores del Estado de México y Oaxaca, respectivamente, anunciaron este martes que se unen al proyecto de nación de Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena.

“Hoy formalmente y con toda convicción me sumo a esta alianza progresista en favor de la doctora Claudia Sheinbaum”, dijo en conferencia de prensa este 19 de diciembre.

En el grupo de expriistas que expresaron su apoyo para Sheinbaum también está Adrián Rubalcava, excalcalde de Cuajimalpa quien renunció al partido tricolor hace algunas semanas después de criticar la forma en la que la alianza Va por México eligió a su candidato para jefe de Gobierno.

“Hoy, un grupo de mexicanas y mexicanos, de distintas partes del país, hemos decidido conformar el Frente Progresista”, explicó Ávila en su cuenta de X (antes Twitter).

¿Eruviel Ávila busca ‘chamba’ en el Gobierno de Sheinbaum?

El exgobernador del Estado de México remarcó que el apoyo del Frente Progresista para Sheinbaum se debe a que probó que “ya está lista” para manejar el destino del país.

“Tiene experiencia y saber gobernar; gobernó esta gran ciudad, una de las metrópolis más grandes del mundo, es una persona que ya lo ha demostrado y tiene las tablas y conocimiento para entregar buenas cuentas a México. Está lista y tiene la sensibilidad para seguir transformando a este gran país”, apuntó.

Ávila aclaró que su apoyo al proyecto del ‘segundo piso’ de la Cuarta Transformación no está condicionado a un posible puesto en el gabinete de Sheinbaum.

“Quiero subrayar que Eruviel Ávila no está en búsqueda de ‘chamba’ ni de puestos, no tengo plan en ese sentido. Yo le apuesto que le vaya muy bien a México y eso se va a lograr con la doctora Sheinbaum”, dijo.

‘Xóchitl Gálvez es un títere’, afirman expriistas

El Frente Progresista no se ‘mordió la lengua’ en sus críticas contra Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la alianza entre el PRI, PAN y PRD.

“Mientras la bicicleta de la otra opción lleva un tiempo pedaleando con lentitud, nuestra precandidata da pasos firmes, seguros”, declaró Ávila.

Adrián Rubalcava (quien recientemente no descartó buscar unirse al equipo de campaña de Sheinbaum) afirmó que la senadora con licencia no toma decisiones dentro de Va por México y no tiene el respaldo de la ciudadanía.

“La alianza opositora tienen una candidata que no se maneja ella (...) Yo diría ‘Pobre Xóchitl, tan lejos del triunfo y tan cerca de Alito’”, comentó.

Los ‘soldados’ de Claudia Sheinbaum

El exalcalde de Cuajimalpa aclaró que el Frente Progresista no habló ni tuvo ningún acercamiento con Sheinbaum antes de que se hiciera el anuncio de este martes.

Rubalcava agregó que si la precandidata de Morena los invita a participar con algún proyecto, “ahí estaremos como soldados para cumplir lo que ella manifieste”.

Sheinbaum ha defendido que exmilitantes de la oposición se unan a su proyecto rumbo a 2024. En septiembre durante un evento en Culiacán, la ex jefa de Gobierno declaró que “no importa de dónde vienen, sino hacia dónde vamos”.

“Hasta en la religión hay arrepentidos, Dios lo permite, así que vamos siendo abiertos” recomendó a los morenistas que protestaban por la incorporación de expriistas a la 4T.