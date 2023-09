Sheinbaum suma a expriistas y pide unidad: ‘No importa de dónde vienen, sino a dónde vamos’

CULIACÁN, Sin.- Al dar la bienvenida a 54 connotados ex priistas, empresarios y hasta al campeón mundial de boxeo Julio César Chávez a la incorporación de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata de Morena a la Presidencia, parafraseó a Heberto Castillo: “No importa de dónde vienen, sino hacia dónde vamos”.

Pero los gritos de miles de partidarios de Morena retumbaron el grito de “¡Fuera, fuera, fuera”, mientras otros manifestaban ¡Unidad sí, pero no con las rayas (aludiendo a que algunos de los ex priistas, que merecen, lo menos, la cárcel, por rateros)!

Sheinbaum, quien fue elegida como coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación llamó a la unidad a todos los congregados en el Salón Figlo Stase, propiedad del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, afiliado al PRI, cuyo dirigente Michel Benitez facilitó el local que tiene cupo para 5 mil personas.

La exjefa de Gobierno de la CDMX expresó que Morena tiene abiertas las puertas a todo aquel que desea la transformación de México

Además, Sheinbaum pidió a los seguidores de Morena que reflexionen sobre los movimientos de la izquierda, que en su evolución ha ido sumando a quienes fueron adversarios ideológicos, pero que se arrepintieron de donde estaban y se convencieron de los propósitos que persigue la Cuarta Transformación.

Y mencionó como ejemplo al empresario Alfonso Romo, quien en 2006 emprendió una campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador al señalar como “un peligro para México”, pero en 2012, ese empresario se sumó al movimiento morenista.

La virtual candidata a la Presidencia de la república reiteró que ella es de izquierda, pero de una izquierda incluyente que lucha por la igualdad de los derechos. Dijo que los mexicanos tenemos una tarea histórica para evolucionar con esta transformación.

Pero aclaró que no habrá pactos ni acuerdos en lo oscuro. Las candidaturas se definirán por encuestas, aseguró Sheinbaum.

Esa aclaración la hizo mientras los partidarios de Morena gritaban en el salón “¡Fuera el PRI!, ¡Fuera los corruptos, rateros y saqueadores del país!”.

En el salón estuvieron 54 ex priistas, ocho diputados vigentes, dos ex dirigentes estatales del PRI, dos ex presidentes municipales del PRI, un ex diputado del PAN, un empresario de joyería y hasta el ex campeón mundial de boxeo, Julio César Chávez.

Sheinbaum Pardo exclamó “hasta en la religión hay arrepentidos, Dios lo permite, así que vamos siendo abiertos” y recomendó a los morenistas que protestaban por la incorporación de ex priistas a la 4T.