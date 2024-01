¿Sandra Cuevas, presidenta en 2030?: Alcaldesa armará partido político para ‘rescatar’ a la familia

Sandra Cuevas presentó la Organización por la Familia y la Seguridad de México este lunes 15 de enero, siendo el nombre del movimiento político que encabeza la aún titular de la alcaldía Cuauhtémoc y quien buscará ser presidenta en 2030, según dio a conocer.

A través de un evento transmitido en su cuenta de TikTok, Sandra Cuevas apareció rodeada de familias en la Arena México, donde dijo que los dos principales objetivos del nuevo frente político serán ‘rescatar’ a la familia y “traer seguridad a este país”.

Cuevas ‘hizo ruido’ sobre su evento al salir en una caravana de motocicletas rumbo a la arena utilizada normalmente para eventos de lucha libre. Al arribar entonó el himno nacional acompañada de una escolta vestida de militares, además de que, al mero estilo de Donald Trump, tenía decenas de banderas y en las pantallas de su evento decía “Sandra Cuevas presidenta”, dejando claras sus intenciones.

La Organización por la Familia y la Seguridad de México buscará convertirse en partido político en 2025, con el objetivo de competir por la Presidencia en 2030.

A pesar de que en el evento Sandra Cuevas no dijo que buscará la Presidencia de México en 2030, las pantallas la señalaban de esa forma en representación de su movimiento. Al ser cuestionada por medios de comunicación sobre la posibilidad de buscar la Presidencia, la alcaldesa de Cuauhtémoc dijo que “pues imagínense, yo creo que el ser humano siempre quiere crecer, siempre quiere ir para adelante y hacia lo más alto. Es lo natural.”

Sandra Cuevas ‘no anda sola’: El 22 de enero anuncia a qué partido político se irá

La alcaldesa de Cuauhtémoc dijo que en una semana anunciará en qué partido político continuará su carrera mientras le da forma a la Organización por la Familia y la Seguridad de México.

Aseguró que ya tuvo contacto con todos los partidos políticos actuales, y que ella será quien confirmará su entrada a alguno de ellos, ya sea con Movimiento Ciudadano, Morena y aliados o la alizanza Va por México (PRI-PAN-PRD).

Cabe recordar que Sandra Cuevas pausó su relación con Va por México debido a que no le permitieron formar parte del proceso interno para ser la candidata por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y aseguró que actualmente “hay mucha arrogancia” en la coalición integrada por el PRI, PAN y PRD.

“A mí no me gusta perder el tiempo, me gusta construir”, dijo Cuevas en crítica a Va por México.