¿Qué paso en el restaurante Compa Moy? Del cierre por amenazas a la detención del hermano del fundador

El Compa Moy era un restaurante que estaba ubicado en Ensenada y su especialidad era la venta de mariscos. (Foto: Pixabay/ Imagen generada con IA Gemini)

A casi tres semanas del cierre del restaurante Compa Moy, el negocio de Moisés Muñoz volvió a la conversación, debido a que su hermano Aarón Antonio fue detenido por presunto narcomenudeo.

Previo a la aprehensión de Aarón ‘N’, Compa Moy, restaurante de mariscos, se volvió tendencia no solo en Ensenada, sino en todo el país, ya que Moisés Muñoz denunció ser víctima de amenazas y extorsión.

“Hoy destruyeron mi sueño mañana puede ser el tuyo. Esta es la realidad de nuestro México”, escribió el dueño de Compa Moy, quien decidió cerrar el restaurante tras las constantes amenazas.

Un caso que escaló hasta las autoridades de Baja California e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum habló al respecto en una de sus conferencias de prensa, ¿qué ha pasado desde el cierre de Compa Moy? Te contamos.

¿Cuándo abrió Compa Moy? ‘Estuve a punto de cumplir cuatro años’

Moisés Muñoz persiguió el sueño de establecer su restaurante durante mucho tiempo, un negocio que ideó junto a sus amigos. El 10 de agosto de 2018 inició oficialmente Compa Moy, aunque únicamente hacían entregas a domicilio.

El joven tenía la idea de abrir su local físico, debido a que había ahorrado una buena cantidad de dinero para iniciar el proyecto; sin embargo, fue víctima de fraude, según relató en una entrevista con el youtuber Thomas Calderón.

“Me robaron, prácticamente, me estafaron con compras a través de internet sin mi consentimiento”, relató. Al verse sin dinero, tuvo que poner en pausa su proyecto, mientras tanto se dedicó a trabajar y a hacer una licenciatura en derecho.

Mariscos El Compa Moy anunció su cierre definitivo. (Foto: Ilustrativa generada con IA / Facebook Mariscos El Compa Moy).

Luego de su graduación y con una mejor estabilidad económica, Moisés retomó su sueño y abrió un local en Ensenada durante el 2021, fecha desde la cual continuaba dando servicio.

Compa Moy servía aguachiles, pescados empanizados, tacos de camarón y torres de mariscos; además, cada día de la semana tenía una promoción diferente. Moisés solía subir fotografías con sus clientes, en las cuales lucía alegre.

Compa Moy ‘baja la cortina’: ¿Por qué cerró el restaurante?

El pasado 23 de agosto de 2025, Moisés compartió con todos sus comensales que el restaurante cerraría: “Mi negocio empezó de una manera muy humilde (...) soy un joven emprendedor que decidió abrir su propio negocio con una gran ilusión de cumplir su sueño y hoy esos sueños han sido arrebatados”.

En un video con una duración de 13 minutos, el cocinero compartió que había sido víctima de extorsión, se le exigía cobro de piso y recibió amenazas, por lo cual decidió cerrar y así evitar exponer a sus seres queridos y clientes a una situación de violencia.

“No puedo exponerme, no puedo exponer a mi familia y no puedo exponer a mis clientes a ese riesgo, a que en cualquier momento llegue un sicario cobarde que quiera arrebatar el patrimonio de nosotros, los trabajadores y nos asesinen por vender comida”, comentó.

A casi cuatro años de haber comenzado con el negocio en el local físico, Moisés Muñoz dejó su negocio para salvaguardar su integridad: “El gobierno sabe lo que pasa, pero se hacen los sordos y los ciegos. Los cárteles se han apoderado de mi municipio (...) Afortunadamente estoy vivo”, dijo en su momento.

¿Qué dijeron Claudia Sheinbaum y las autoridades tras el cierre de Compa Moy?

Tres días después de la denuncia de Moisés, la Fiscalía de Baja California aseguró que se pusieron en contacto con el chef desde que se dio a conocer el caso, aunque hicieron énfasis en que no contaban con una denuncia formal.

“Como se sabe el dueño del restaurante ‘El Compa Moy’, Moisés Muñiz, subió un video de 13 minutos donde denuncia extorsiones y cobro de piso aunque no presentó denuncia formal”, indicó la Fiscalía y se comprometió a esclarecer los hechos.

Además, durante la conferencia de prensa matutina del 29 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto, en ese momento, la mandataria invitó a Moisés a hacer la denuncia correspondiente.

“Que llamen al 089, está funcionando muy bien el número telefónico (...) Si se es víctima de una extorsión física, es decir, que va alguien de manera presencial a solicitar algún recurso ilegal a partir de esquemas de extorsión, llamen al 089 y de ahí se inicia toda la investigación”, compartió.

¿Por qué detuvieron al hermano de Moisés, dueño de Compa Moy?

Hasta ahora, no se ha esclarecido el caso del restaurante Compa Moy, ya que el negocio continúa cerrado; sin embargo, el miércoles 10 de septiembre se informó la detención de Aarón, el hermano de Moisés.

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) explicó que el lunes, 8 de septiembre, recibió la denuncia de una persona sospechosa en la colonia Márquez de León, de Baja California Sur.

Aarón 'N', hermano de Moisés conocido por su restaurante 'Compa Moy', fue detenido. (Especial: El Financiero)

Al llegar las autoridades abordaron a Aarón Antonio, a quien le aseguraron 30 gramos de mariguana, la cual estaba dentro de una bolsa tipo ziploc transparente y fue llevado ante las autoridades.

Por ahora el hermano de Moisés enfrenta una acusación de presunto narcomenudeo; sin embargo, su situación jurídica se determinará próximamente.